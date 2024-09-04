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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 сентября: интенсивность боевых действий снизилась

время публикации: 04 сентября 2024 г., 06:11 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 06:16
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 сентября: интенсивность боевых действий снизилась
Atia Mohammed/Flash90

В ночь на 4 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность боевых действий невысокая.

На севере сектора: ЦАХАЛ взорвал несколько зданий в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; ЦАХАЛ нанес авиаудар по зданию в районе Дарадж Туффах в городе Газа, есть раненые.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аль-Мадхун в районе Ад-Дарадж. Известно об одном убитом и шести раненых

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 4 сентября.

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