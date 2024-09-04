ЦАХАЛ: в Таль ас-Султане уничтожены более 200 террористов и десять ракетных установок

Командование 162-й дивизии сообщает о результатах действий 401-й бригады в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы.

В течение нескольких недель в указанном районе были ликвидированы более 200 террористов, обнаружено множество оружия – в одном из подземных помещений и в домах "мирных" граждан.

Кроме того, были найдены и уничтожены десять пусковых установок, предназначенных для обстрелов центральных районов Израиля.