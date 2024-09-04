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ЦАХАЛ: в Таль ас-Султане уничтожены более 200 террористов и десять ракетных установок

время публикации: 04 сентября 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 14:46
ЦАХАЛ: в Таль ас-Султане уничтожены более 200 террористов и десять ракетных установок
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: в Таль ас-Султане уничтожены более 200 террористов и десять ракетных установок
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: в Таль ас-Султане уничтожены более 200 террористов и десять ракетных установок
Пресс-служба ЦАХАЛа
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Командование 162-й дивизии сообщает о результатах действий 401-й бригады в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы.

В течение нескольких недель в указанном районе были ликвидированы более 200 террористов, обнаружено множество оружия – в одном из подземных помещений и в домах "мирных" граждан.

Кроме того, были найдены и уничтожены десять пусковых установок, предназначенных для обстрелов центральных районов Израиля.

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