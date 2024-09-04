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Израиль

СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали не менее 14 целей на юге Ливана

время публикации: 04 сентября 2024 г., 23:13 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 23:21
СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали не менее 14 целей на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Поздно вечером 4 сентября ливанские СМИ сообщили об интенсивных ударах ВВС ЦАХАЛа по объектам "Хизбаллы" на юге страны. По данным телеканала "Аль-Манар", были нанесены не менее 14 авиаударов.

Поступают данные о том, что авиаудары наносились в районах деревень Ятер, Шихин, Аль-Джабин, Рамия, Зотар и Дейр-Сириан.

В социальных сетях публикуются фотографии лесного пожара в Вади-Хасан, недалеко от границы с Израилем.

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