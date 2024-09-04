СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали не менее 14 целей на юге Ливана

Поздно вечером 4 сентября ливанские СМИ сообщили об интенсивных ударах ВВС ЦАХАЛа по объектам "Хизбаллы" на юге страны. По данным телеканала "Аль-Манар", были нанесены не менее 14 авиаударов.

Поступают данные о том, что авиаудары наносились в районах деревень Ятер, Шихин, Аль-Джабин, Рамия, Зотар и Дейр-Сириан.

В социальных сетях публикуются фотографии лесного пожара в Вади-Хасан, недалеко от границы с Израилем.