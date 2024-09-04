Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4 сентября: операции в Дженине, Шхеме, Туль-Кареме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 сентября действовали в Дженине, в Шхеме и около Шхема (в Касре), в Туль-Кареме, около Рамаллы (в Джалазуне), а также в Байт-Сурике и Будрусе (округ Биньямин), в Туку (юго-восточней Бейт-Лехема).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 сентября.

Израильские пограничники действовали в Шуафате, на севере Иерусалима. Происходили столкновения.