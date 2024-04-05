На сеть министерства юстиции Израиля осуществлена масштабная кибератака

В пятницу, 5 апреля, на сеть министерства юстиции Израиля была осуществлена масштабная кибератака. Цифровые сервисы не пострадали, однако для выявления и оценки возможного ущерба, причиненного хакерами, потребуется проведение проверки, которая займет несколько дней. По предварительным данным, ущерб сети министерства не причинен.

Из канцелярии министерства сообщили, что офис был готов к подобному сценарию; информация о происшедшем передана специалистам Национального киберцентра и Управления по защите конфиденциальности.