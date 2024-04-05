Предотвращен теракт у перекрестка Мегидо

В пятницу, 5 апреля, около 15:00, у перекрестка Мегидо, двое полицейских, находившихся в патрульной машине, заметили подозреваемого, направлявшегося к бензозаправке; он нес сумку и вел себя странно. Когда сотрудники полиции стаи приближаться к нему для проверки документов, он вытащил из сумки молоток и, размахивая им, бросился к ним навстречу.

Полицейские открыли огонь, подозреваемый был легко ранен, а затем задержан. Им оказался 17-летний житель арабской деревни Мусмус (север Израиля).

Других пострадавших в результате инцидента нет.