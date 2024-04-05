Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 5 апреля, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. В низинах местами туман. Малооблачно.

В Иерусалиме – 16-23 градусов, в Тель-Авиве – 14-23, в Хайфе – 15-20, в Эйлате – 21-34, в Беэр-Шеве – 13-29, в Мицпе-Рамоне – 14-25, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-22, в Ариэле – 15-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-28, на Голанских высотах – 12-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В субботу-воскресенье ожидается постепенное понижение температуры. В воскресенье ожидаются дожди на севере. В понедельник возможны дожди в центре страны.