Тревога в Верхней и Западной Галилее: "Железный купол" сбил БПЛА

В 13:40 5 апреля в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи была слышна тревога. В 13:42 была повторная тревога в том же районе. В 13:43 тревога прозвучала в Западной Галилее.

Ошибочно сообщалось, что был зафиксирован ракетный обстрел с территории Ливана. На самом деле ракета была выпущена системой ПРО "Железный купол". Судя по имеющимся данным, был сбит БПЛА, прилетевший со стороны Ливана.

Ранее "Хизбалла" заявила, что обстреляла наблюдательное оборудование ЦАХАЛа в Зарите, около границы с Ливаном. ЦАХАЛ нанес ответный удар.