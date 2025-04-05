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Израиль

Из-за приглашения Трампа отменены заседание суда по делу Нетаниягу и визит Каца

Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
Исраэль Кац
время публикации: 05 апреля 2025 г., 22:54 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 22:54
Из-за приглашения Трампа отменены заседание суда по делу Нетаниягу и визит Каца
AP Photo/Evan Vucci

Заседание суда по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу, назначенное на понедельник, 7 апреля, перенесено на среду, 9 апреля, в связи с его незапланированным визитом в США.

Также в связи с поездкой Нетаниягу отменен визит в США министра обороны Исраэля Каца, который должен был состояться в эти дни. Из канцелярии министра обороны сообщили, что глава правительства и министр обороны не могут отсутствовать в стране одновременно в ходе войны.

Напомним, что Нетаниягу, находящийся на данный момент с официальным визитом в Венгрии, получил незапланированное приглашение прибыть в Вашингтон от президента США Дональда Трампа.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, израильская сторона предлагала организовать визит после праздника Песах, однако в Белом доме настояли на том, чтобы визит состоялся практически немедленно.

На повестке дня в ходе визита будут введенные Трампом пошлины (17% для Израиля), ситуация в Газе, иранский вопрос.

Израиль
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