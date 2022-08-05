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    В Израиле

    Центр Израиля подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы

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    Центр Израиля подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы
    Edi Israel/Flash90

    В пятницу, 5 августа, около 21:10, из сектора Газы был осуществлен обстрел центра Израиля. Сирены "Цева адом" были слышны в Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и Холоне.

    Была задействована система ПРО "Железный купол".

    Ранее ракетному обстрелу из сектора Газы подверглись Ган-Явне, Беэр-Тувия, Ашдод, Сдерот, Нетивот, Сдот-Негев.

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    Информация проверяется.

    Пресс-служба МАДА сообщила, что после сирен "Цева адом", прозвучавших на юге страны и в центре, в диспетчерскую службы скорой помощи не поступало звонков о пострадавших.

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    Отметим, 5 августа, около 16:45 Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции против "Исламского джихада". Около 21:00 начались обстрелы израильской территории из сектора Газы. Система раннего оповещения о ракетных обстрелах сработала в населенных пунктах, границащих с сектором Газы, а также на юге и в центре страны.

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