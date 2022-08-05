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    В Израиле

    Антитеррористическая операция "На заре" в Газе: первый день. Хронология

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    Антитеррористическая операция
    AP Photo/Hatem Moussa

    В пятницу, 5 августа, накануне Девятого Ава, Армия обороны Израиля начала антитеррористическую операцию в секторе Газы. Операция получила название "На заре" ("עלות השחר").

    Первый день операции "На заре". Хронология

    16:15. Поступают первые сообщения о нанесении ударов по целям в секторе Газы.

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    16:20. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об особой ситуации в тылу. Выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля для жителей районов, прилегающих к сектору Газы, а также для жителей западного и центрального Негева, западной и центральной части округа Лахиш.

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    17:00. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские ВВС нанесли серию ударов по целям в секторе. В частности, удар был нанесен по жилому дому, в котором, судя по имеющейся информации, располагался штаб одного из лидеров боевиков "Исламского джихада" (официально это пока не подтверждено). По данным минздрава Газы, по меньшей мере один человек убит, около 15 ранены. Safa сообщает, что одна ракета была выпущена по квартире на улице Аш-Шухада в городе Газа. Вскоре после этого израильские БПЛА атаковали цели западнее Хан-Юниса, на юге сектора. Затем самолеты ЦАХАЛа атаковали несколько целей в разных частях сектора Газы.

    17:00. Руководство "Исламского джихада" и "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) возложило ответственность на Израиль за эскалацию конфликта. ХАМАС объявил, что вместе с другими "фракциями" выступит против Израиля в этом вооруженном противостоянии.

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    17:00. Выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля для жителей районов, расположенных в радиусе 80 километров от сектора Газы, а также для жителей западного и центрального Негева, западной и центральной части округа Лахиш. Ограничения вступили в силу в пятницу, 5 августа, в 16:45, и будут действительны до 20:00 субботы, 6 августа.

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    Согласно опубликованной инструкции, в районах, расположенных в радиусе 80 километров от сектора Газы, разрешено проводить мероприятия с участием не более 10 человек на открытом воздухе и не более 50 – в помещении. Занятия в учебных заведениях, детских садах и летних лагерях проводиться не будут. Присутствие на рабочих местах разрешено только в тех учреждениях, где есть защищенные от обстрелов помещения.

    Инструкции для жителей западного и центрального Негева, а также западной и центральной части округа Лахиш аналогичны приведенным выше. Единственное отличие касается числа участников мероприятий в помещении – не более 100.

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    17:00. Отдано распоряжение о развертывании дополнительных батарей системы "Железный купол" в центре страны, а также в Иерусалиме.

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    17:20. Телеканал "Кешет" сообщил, что муниципалитеты Беэр-Шевы, Ашкелона и Ашдода распорядились открыть убежища.

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