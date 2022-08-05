В Израиле снизился интерес к российским СМИ. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Средства массовой информации и социальные сети в жизни русскоязычных израильтян в 2022 году". Похожие опросы проводились и в прошлые годы. Нынешний опрос несколько отличался от предыдущих.

Новые данные сопоставлены с результатами опроса, проведенного нами в ноябре 2019 года и более ранними опросами. Кроме того, на этот раз мы представим распределение голосов по различным категориям. Помимо прочего, опрос показал, какими информационными источниками пользуются израильтяне, поддерживающие в нынешней войне Украину или Россию.

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В опросе, который проводился 3-5 августа, приняли участие 1746 респондентов (1588 из них ответили на все вопросы – 31).

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ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что 46% наших читателей постоянно стараются узнавать о последних новостях (в ноябре 2019-го таких было 54%). 34% следят за новостями "ежедневно, несколько раз в день, но не постоянно". 15% – "ежедневно, но обычно не чаще одного раза в день".

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88% регулярно просматривают новостные сайты (в 2019-м было примерно столько же). 49% регулярно пользуются социальными сетями (три года назад таких было не более 40%). 24% регулярно смотрят телевизор (27% три года назад). 16% регулярно слушают радио (18% три года назад). И только 4% регулярно читают газеты (6% три года назад). Было оговорено, что "регулярно" означает "не реже, чем один раз в неделю".

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При этом опрос показал, что мужчины чаще женщин регулярно смотрят телевизор и слушают радио, а женщины чаще мужчин пользуются социальными сетями. Представители старшего поколения чаще регулярно смотрят телевизор, слушают радио и читают газеты, а более молодые чаще пользуются социальными сетями. Репатрианты последнего десятилетия активней в соцсетях, чем те, кто живет в Израиле давно. Активность на новостных сайтах от пола, возраста и периода жизни в стране почти не зависят.

Как правило, последние новости наши читатели узнают из новостных интернет-сайтов (89%, показатель мало меняется с годами), из социальных сетей (48%, три года назад было 34%), по телевидению (29%, три года назад было 33%), по радио (19%, три года назад было 24%), с помощью мессенджеров для мобильных телефонов (18%, три года назад 10%). 18% узнают последние новости из телефонных разговоров с родственниками, друзьями и знакомыми.

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Был задан вопрос: "Если вы узнаете, что произошел теракт в Израиле, то какими источниками информации воспользуетесь прежде всего для выяснения подробностей?" Чаще прочих звучали следующие варианты ответа: 1) новостной сайт на русском – 72% (три года назад 78%), 2) новостной сайт на иврите – 46% (три года назад 39%), 3) телевидение на иврите – 34% (три года назад 29%), 4) телевидение на русском – 23% (три года назад 32%), 5) социальные сети (Facebook, Telegram, Twitter и т.п.) – 32% (три года назад 23%). Далее следуют радио на русском (14%) и радио на иврите (13%) – по этим вариантам ответа за последние годы существенных изменений нет.

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За последние годы, как показали проводимые нами опросы, все меньше читателей NEWSru.co.il смотрят телевизор. Если в 2014 году 21% респондентов заявляли, что не смотрят ТВ, в 2016-м – 31%, в 2018-2019 годах – 35-36%, то в 2022-м таких уже более 40%.

Заметно сократилось число читателей NEWSru.co.il, которые смотрят по ТВ новости: в 2014 году таких было 64%, в 2019 году – 43%, в 2022-м – 39%.

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30% наших читателей смотрят по ТВ фильмы, 19% – познавательные передачи, 18% – сериалы, 17% – передачи израильского ТВ. Заметно сократился интерес к передачам российского ТВ – их в настоящее время смотрят менее 11% наших читателей (в 2019-м таких было 23%).

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28% опрошенных являются зрителями 9-го израильского русскоязычного телеканала (рейтинг телеканала снизился, в 2019-м таких было 37%). 12% смотрят RTVi (три года назад 20%), 9% – Первый канал российского телевидения (три года назад 18%), 8% – РТР-Планета (три года назад 15%), 9% – НТВ (три года назад 13%). В целом заметно снижение интереса к русскоязычному телевидению, в том числе к телевидению российскому.

Наиболее популярные украинские телеканалы: "1+1" (7%) и "Украина 24" (5%). Интерес за три года немного вырос.

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Из ивритоязычных каналов предпочитают 12-й – 18% (три года назад 15%), далее следуют 13-й – 13% (три года назад 14%), "Кан 11" – 11% (без изменений). 14-й канал (бывший 20-й) смотрят 5% наших читателей.

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Аудитория киноканалов – 15%, National Geographic – 13%, History – 11%. Discovery – 11%. Небольшое снижение за последние годы.

47% наших читателей заявляют, что не слушают радио (восемь лет назад таких было 35% и число "не слушающих" последовательно росло в течение этих лет). При этом самой популярной среди них радиостанцией является "Кан РЭКА" – 20% участников опроса заявили, что регулярно слушают передачи этой радиостанции (в 2019-м было 26%). Вторая по популярности радиостанция – русскоязычное "Первое радио" – 12%. "Лучшее радио" на русском языке слушают 8% наших читателей. Самые популярные ивритоязычные радиостанции: "Галей ЦАХАЛ" – 11%, "Кан Бет" – 10%, "Гальгалац" – 10%, музыкальный "Кан 88" – 7%, "Коль а-Музика" – 5%.

6% участников опроса регулярно читают бесплатную газету на иврите "Исраэль а-Йом" (восемь лет назад таких было 14%), 3% – "Едиот Ахронот" (иврит), 3% – "Новости недели" (русский). 79% опрошенных вообще не читают газеты (в 2014-м таких было 59%, в 2018-м – 70%, в 2019-м – 75%).

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Самые популярные среди наших читателей ивритоязычные сайты: ynet – 30%, walla – 15%, mako.co.il/n12.co.il – 9%.

Среди русскоязычных израильских новостных сайтов, помимо newsru.co.il, самыми популярными являются: vesty.co.il – 35%, israelinfo.ru – 26%, mignews.com – 25%, 9tv.co.il – 24%, detaly – 18%, cursorinfo.co.il – 17%, zahav.ru – 16%. При этом 35% опрошенных заявили, что из русскоязычных израильских новостных сайтов читают только newsru.co.il.

Среди неновостных сайтов на русском языке, созданных израильтянами и/или посвященных еврейской тематике, наши читатели чаще других читают jewish.ru (4%), beseder.ru (2%), isrageo.com (2%), booknik.ru (2%).

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Самые популярные сайты израильских новостей на других языках (не иврит и не русский): ynetnews.com – 4%, jpost.com – 4%.

Среди зарубежных сайтов новостей наши читатели чаще других читают meduza.io (16%), news.google.com (15%), bbc.co.uk (13%), lenta.ru (11%, три года назад 17%).

Самые популярные среди наших читателей YouTube-каналы: "Телеканал Дождь" – 22%, "Фейгин Live" – 21%, "Александр Невзоров" – 20%, "В гостях у Гордона" – 19%, "Олег Жданов" – 16%, "вДудь" – 16%. Для сравнения, 6% регулярно смотрят каналы пророссийских блогеров.

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Самые популярные среди наших читателей израильские русскоязычные телеграм-каналы: NEWSru.co.il – Новости Израиля – 41%, 9 канал | Channel 9 – 16%, Вести Израиль – 15%, Дежурный по Израилю – 8%.

38% опрошенных заявляют, что у них есть личный блог или страница в социальной сети в интернете. При этом 63% говорят, что пользуются социальной сетью Facebook (то есть этой сетью пользуются даже те, у кого нет своей страницы в Facebook или она неактивна). 40% используют Telegram, 19% – Instagram, 15% – "Одноклассники". Популярность других соцсетей заметно ниже.

37% опрошенных регулярно следят за новостями по блогам и социальным сетям, 29% делают это изредка.

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Для получения новостной информации наши читатели чаще прочих используют следующие мессенджеры: WhatsApp – 57%, Telegram – 41%, Facebook Messenger – 22%, Viber – 16%, Skype – 15%. Отметим резкий рост популярности Telegram за последние три года.

29% говорят, что всегда проверяют информацию, публикуемую в соцсетях, и 50% проверяют, если опубликованная информация им кажется сомнительной. При этом информацию, публикуемую новостными сайтами, всегда перепроверяют 21% опрошенных, "только сомнительную" – 60%.

66% наших читателей резко отрицательно относятся к "фейкньюз" (заведомо ложным новостям).

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Был задан вопрос: "Оказывали ли вы когда-нибудь финансовую помощь важному для вас интернет-ресурсу, которым пользуетесь регулярно?" 18% дали утвердительный ответ.

46% полагают, что к 2050 году не будет газет, 14% считают, что не будет радио, 13% – что не будет телевидения, 3% – что не будет и интернет-СМИ. 33% полагают, что все виды современных СМИ найдут свою аудиторию и в 2050 году.

Последний вопрос звучал так: "Ваше мнение: должны ли израильские СМИ выступать на стороне Израиля в информационной войне?" 55% выбрали ответ "Однозначно, да" (три года назад таких было 67%). 38% ответили так: "Израильские СМИ должны учитывать интересы Израиля, но не должны участвовать в информационной войне". 2%: "Категорически, нет". 6% затруднились с ответом на этот вопрос или выбором одного из предложенных вариантов ответа.

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Отличия в информационных предпочтениях тех, кто поддерживает Украину, и тех, кто поддерживает Россию

71% опрошенных заявили, что стали внимательней следить за новостями после начала войны в Украине.

67% респондентов поддерживают в этой войне Украину, 14% – Россию. Прочие говорят, что они ни на чьей стороне или затрудняются с выбором.

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Отметим, что поддержка (Украины или России), как показал наш опрос, не зависит от возраста и пола респондента. Не зависит это и от того, когда человек репатриировался в Израиль.

Среди тех, кто поддерживает Россию, больше таких, кто регулярно смотрит телевизор (33% сторонников России и 21% сторонников Украины) и узнает обычно узнает последние новости по телевидению (41% сторонников России и 26% сторонников Украины).

Соцсети в поисках последних новостей просматривают 41% сторонников России и 52% сторонников Украины.

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Сторонники России в большей степени предпочитают русскоязычные СМИ израильским СМИ на иврите (хотя по этому параметру отличие от предпочтений сторонников Украины не очень существенное).

9-й русскоязычный израильский телеканал регулярно смотрят 26% сторонников России и 28% сторонников Украины. Российские телеканалы смотрят 33% сторонников России и только 3% сторонников Украины. Украинские телеканалы смотрят 9% сторонников Украины и до 5% сторонников России.

Как и следовало ожидать, проукраинские читатели отдают предпочтение СМИ, не контролируемым властями РФ, и наоборот – пророссийские читатели к таким СМИ относятся с большим интересом. Однако интерес к израильским русскоязычным СМИ у них примерно одинаков. Причем обе категории в большинстве своем заявляют о нетерпимом отношении к "фейкньюз".

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В целом, для обеих категорий основным источником информации являются новостные интернет-сайты (пророссийские читатели лишь в незначительной степени меньше используют этот источник, чем проукраинские читатели), на втором месте социальные сети (активность проукраинских читателей в соцсетях немного выше, чем активность пророссийских читателей), на третьем месте – телевидение (которое для пророссийских читателей имеет большее значение, чем для проукраинских).

Единственное существенное отличие между информационными предпочтениями этих двух категорий читателей – это интерес или отсутствие интереса к российскому телевидению (в настоящее время полностью контролируемому властями РФ).

В последнее время многие израильтяне, поддерживающие Украину, говорят о необходимости запрета трансляции российских телеканалов в Израиле. Наш опрос показывает, что телевидение не является главным информационным источником. Отметим также, практически весь контент российского ТВ доступен в интернете.