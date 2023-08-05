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    В Израиле

    31-я суббота протестов. На акцию в Тель-Авиве вышли более 100 тысяч человек

    время публикации: | последнее обновление:
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    31-я суббота протестов. На акцию в Тель-Авиве вышли более 100 тысяч человек
    Miriam Alster/Flash90

    31-ю субботу подряд в Израиле проходят массовые акции протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы.

    По данным полиции манифестации, демонстрации и марши протеста проходят примерно в 150 местах – в городах и поселках, на мостах и перекрестках.

    Самой массовой, как обычно, является акция в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. К 21:00 компания Crowd Solutions и 13-й канал опубликовали оценку, согласно которой на акцию протеста в Тель-Авиве вышли около 105 тысяч человек. Это заметно меньше, чем было неделю назад. Что может быть связано с происшедшим незадолго до начала акции терактом, а также с тем, что после ухода Кнессета на каникулы накал борьбы немного снизился.

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    С трибуны желали выздоровления раненому в теракте инспектору (позже стало известно, что раненый – Хен Амир – скончался). Из-за теракта было отменено шествие после демонстрации.

    Многие тысячи людей участвуют в акциях протеста в Иерусалиме, Хайфе, Нетании, Герцлии и других городах страны.

    По состоянию на 21:00, полиция не сообщала о каких-либо серьезных нарушениях порядка.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Августа 2023
    31-я суббота протестов. В Тель-Авиве и Хайфе перекрыты многие улицы. Список
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