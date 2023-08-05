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    В Израиле

    ЦАХАЛ опубликовал данные расследования обстоятельств гибели жителя деревни Бурка

    время публикации: | последнее обновление:
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    Похороны Кусая Матана в Бурке. 5 августа 2023 года
    AP Photo/Nasser Nasser

    Командование Армии обороны Израиля опубликовало дополнительные данные по поводу расследования инцидента около деревни Бурка (к востоку от Рамаллы), где был застрелен 19-летний Кусай Матан, житель Бурки.

    В официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано: "Прошлой ночью было получено сообщение от палестинской стороны об ожесточенном столкновении между израильскими гражданами и палестинцами около деревни Бурка, в зоне ответственности бригады "Биньямин". После получения сообщения на место прибыли бойцы. В ходе столкновения один палестинец был убит, еще четверо палестинцев получили ранения, а палестинская машина была обнаружена сожженной. В результате забрасывания камнями было ранено несколько израильских мирных граждан. Бойцы прибыли на место происшествия сразу после получения сообщения, но уже после стрельбы. После инцидента было принято решение объявить данный район закрытой военной зоной и разместить бойцов в соответствии с оценкой обстановки". ЦАХАЛ также отмечает, что инцидент расследуют полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК).

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    Сайт Ynet приводит слова представителя ЦАХАЛа, заявившего, что предварительное расследование показало: конфликт начался со словесной перепалки, после чего обе стороны стали бросать камни, а палестинцы запустили петарды в сторону израильтян, которые ответили стрельбой на поражение.

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    Ранее полиция Израиля сообщила о задержании двоих подозреваемых в причастности к убийству жителя Палестинской автономии около деревни Бурка. Кроме того, еще пять участников инцидента задержаны для допроса в качестве свидетелей. Сайт Ynet заявлял, что один из подозреваемых – бывший активист партии "Оцма Иегудит". СМИ также сообщали, что стрелял один из жителей форпоста Оз Цион.

    Лидер оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил с резким заявлением в связи с убийством около деревни Бурка 19-летнего Кусая Матана, жителя Палестинской автономии. На своей странице в Twitter Лапид написал: "Молодежь холмов превращает Иудею и Самарию в поле битвы между террором еврейских террористами и террором арабских террористов. Это ставит под угрозу поселения, в которых проживают в основном законопослушные граждане, подвергает опасности наших солдат, а причинение вреда невинным противоречит всем еврейским или демократическим ценностям. Поддержка, которую они получают от самой экстремистской коалиции в истории страны, является политической атакой. Премьер-министр Нетаниягу должен сурово осудить насилие, которое наносит ущерб национальной безопасности, ЦАХАЛу и поселенчеству".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Августа 2023
    Лапид осудил убийство палестинца в Бурке: "Это наносит ущерб национальной безопасности, ЦАХАЛу и поселенчеству"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Августа 2023
    После того, как около Раммалы был застрелен житель ПА, полиция Израиля задержала двоих подозреваемых
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Августа 2023
    ЦАХАЛ: в районе Бурки израильтянин застрелил палестинского араба, израильтяне тоже пострадали
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Августа 2023
    Минздрав ПА: около Рамаллы израильтянами убит 19-летний юноша
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