"Калькалист": миллиардер Артур Данчик объявил о прекращении финансирования форума "Коэлет"

Американский бизнесмен Артур Данчик, являвшийся одним из основных спонсоров консервативного экспертно-аналитического форума "Коэлет", объявил о прекращении финансирования.

"Всю свою жизнь я поддерживал организации, продвигающие свободу личности и экономическую свободу. Когда общество расколото настолько, что это угрожает демократии, надо сосредоточиться на примирении и устранении раскола. Я решил прекратить финансировать экспертно-аналитические структуры в Израиле, включая форум "Коэлет". Я уверен, что сейчас Израилю гораздо нужнее восстановление национального единства", - говорится в заявлении, опубликованном изданием "Калькалист".

Следует отметить, что "Коэлет" – не единственная организация, которой жертвовал деньги Данчик. Он поддерживал структуры разной политической и социальной направленности. Кроме того, Данчик инвестировал деньги по меньшей мере в 13 израильских стартапов.

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В последние полгода форум "Коэлет", стоявший за разработкой проекта судебной реформы, находится в центре внимания СМИ и является объектом давления со стороны противников реформы.

Участники акций протеста неоднократно устраивали демонстрации у офисов форума, в том числе прорываясь непосредственно в офисы, а также у домов его руководителей.