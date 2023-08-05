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    В Израиле

    "Калькалист": миллиардер Артур Данчик объявил о прекращении финансирования форума "Коэлет"

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    Flash90     Участники акций протеста неоднократно устраивали демонстрации у офисов форума, в том числе прорываясь непосредственно в офисы, а также у домов его руководителей
    Flash90

    Американский бизнесмен Артур Данчик, являвшийся одним из основных спонсоров консервативного экспертно-аналитического форума "Коэлет", объявил о прекращении финансирования.

    "Всю свою жизнь я поддерживал организации, продвигающие свободу личности и экономическую свободу. Когда общество расколото настолько, что это угрожает демократии, надо сосредоточиться на примирении и устранении раскола. Я решил прекратить финансировать экспертно-аналитические структуры в Израиле, включая форум "Коэлет". Я уверен, что сейчас Израилю гораздо нужнее восстановление национального единства", - говорится в заявлении, опубликованном изданием "Калькалист".

    Следует отметить, что "Коэлет" – не единственная организация, которой жертвовал деньги Данчик. Он поддерживал структуры разной политической и социальной направленности. Кроме того, Данчик инвестировал деньги по меньшей мере в 13 израильских стартапов.

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    В последние полгода форум "Коэлет", стоявший за разработкой проекта судебной реформы, находится в центре внимания СМИ и является объектом давления со стороны противников реформы.

    Участники акций протеста неоднократно устраивали демонстрации у офисов форума, в том числе прорываясь непосредственно в офисы, а также у домов его руководителей.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Июня 2023
    Противники юридической реформы провели демонстрацию возле дома главы форума "Коэлет"
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 Мая 2023
    Ведущий экономист форума "Коэлет": "Ущерб экономике от сохранения политики финансирования ультраортодоксального образования необратим"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Мая 2023
    Руководство форума "Коэлет" подало иск против сайта "Мако" за клевету и злоязычие
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Апреля 2023
    Протестующие ворвались в помещение форума "Коэлет"
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    07:17 "Калькалист": миллиардер Артур Данчик объявил о прекращении финансирования форума "Коэлет"
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