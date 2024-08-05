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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 августа: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 05 августа 2024 г., 06:16 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 06:20
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 августа: удары по целям на севере и в центре сектора
Atia Mohammed/Flash90

В ночь на 5 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы снизилась. Удары наносились по целям на севере и в центре сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по цели в районе Шейх Радуан в городе Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Дир аль-Балахе и в Нусейрате.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 5 августа.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что число жертв израильских авиаударов по школам "Хасан Саламэ" и "Насер" в городе Газа (осуществленных 4 августа) возросло до 30. В сообщении минздрава Газы не говорится о том, что эти школы фактически были превращены в штабы и укрепленные пункты боевиков ХАМАСа.

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