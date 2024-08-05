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Израиль

ЦАХАЛ: в южном Ливане ликвидированы операторы БПЛА, перехвачены две цели. Видео

время публикации: 05 августа 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 13:16
ЦАХАЛ: в южном Ливане ликвидированы операторы БПЛА, перехвачены две цели. Видео

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию группы террористов, управлявших беспилотным самолетом, в районе Мис аль-Джабаль, на юге Ливана.

Также сообщается, что примерно в 11:50 была перехвачена подозрительная воздушная цель, летевшая в сторону Метулы.

Кроме того, еще одна воздушная цель была перехвачена над Средиземным морем около Нагарии.

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