ЦАХАЛ: в южном Ливане ликвидированы операторы БПЛА, перехвачены две цели. Видео
время публикации: 05 августа 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 13:16
ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию группы террористов, управлявших беспилотным самолетом, в районе Мис аль-Джабаль, на юге Ливана.
Также сообщается, что примерно в 11:50 была перехвачена подозрительная воздушная цель, летевшая в сторону Метулы.
Кроме того, еще одна воздушная цель была перехвачена над Средиземным морем около Нагарии.