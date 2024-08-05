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Израиль

Тревога в связи с угрозой проникновения вражеского беспилотника на границе с Ливаном

время публикации: 05 августа 2024 г., 20:44 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 21:34
Тревога в связи с угрозой проникновения враждебного беспилотника на границе с Ливаном
Ayal Margolin/Flash90

В 20:42 сигналы тревоги в связи с угрозой проникновения вражеского беспилотника прозвучали в поселках Хурфеш, Цуриэль, Сде Мирон, на так называемой "линии противостояния".

В 20:46 система предупреждения была активирована в поселках Хурфеш, Цуриэль, Сдэ Мирон, Цивон, Джиш.

По данным израильской мониторинговой группы, отслеживающей событиях на границах, с территории Ливана в воздушное пространство Израиля проникли четыре беспилотника. Один из них был перехвачен силами ПВО, остальные упали на незастроенной местности.

Информация уточняется.

Израиль
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