ЦАХАЛ подтвердил ранения двух военнослужащих в результате воздушной атаки со стороны Ливана
время публикации: 05 августа 2024 г., 03:30 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 05:20
ЦАХАЛ заявляет, что в ночь на 5 августа в районе Верхней Галилеи был выявлен ряд подозрительных воздушных целей, пересекавших границу со стороны Ливана. По этим целям были выпущены ракеты-перехватчики.
В то же время было зафиксировано падение одной из целей (очевидно, БПЛА) в районе Айелет а-Шахар, в результате которого офицер и солдат ЦАХАЛ получили ранения средней степени тяжести. Раненые доставлены в больницу.
Ведется тушение пожара на месте падения БПЛА.
Сообщается также о ложных тревогах в районе Кирьят-Шмоны и Кфар-Гилади.