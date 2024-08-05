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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ранения двух военнослужащих в результате воздушной атаки со стороны Ливана

время публикации: 05 августа 2024 г., 03:30 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 05:20
ЦАХАЛ подтвердил ранения двух военнослужащих в результате воздушной атаки со стороны Ливана
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ заявляет, что в ночь на 5 августа в районе Верхней Галилеи был выявлен ряд подозрительных воздушных целей, пересекавших границу со стороны Ливана. По этим целям были выпущены ракеты-перехватчики.

В то же время было зафиксировано падение одной из целей (очевидно, БПЛА) в районе Айелет а-Шахар, в результате которого офицер и солдат ЦАХАЛ получили ранения средней степени тяжести. Раненые доставлены в больницу.

Ведется тушение пожара на месте падения БПЛА.

Сообщается также о ложных тревогах в районе Кирьят-Шмоны и Кфар-Гилади.

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