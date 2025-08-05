ДТП около Мертвого моря: один погибший, трое пострадавших

Утром 5 августа на 90-й трассе недалеко от перекрестка Масада произошла автомобильная авария. В результате ДТП погиб 16-летний юноша.

Еще один юноша (17 лет) получил тяжелые травмы, двое молодых мужчин (около 20 лет) – травмы средней тяжести.

Пострадавшие эвакуированы на вертолетах в больницы "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) и "Сорока" (Беэр-Шева).

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.