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Израиль

ДТП около Мертвого моря: один погибший, трое пострадавших

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 05 августа 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 07:54
ДТП около Мертвого моря, двое пострадавших в бессознательном состоянии
Пресс-служба МАДА
ДТП около Мертвого моря, двое пострадавших в бессознательном состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 5 августа на 90-й трассе недалеко от перекрестка Масада произошла автомобильная авария. В результате ДТП погиб 16-летний юноша.

Еще один юноша (17 лет) получил тяжелые травмы, двое молодых мужчин (около 20 лет) – травмы средней тяжести.

Пострадавшие эвакуированы на вертолетах в больницы "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) и "Сорока" (Беэр-Шева).

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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