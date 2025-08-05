x
05 августа 2025
|
последняя новость: 09:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 августа 2025
|
05 августа 2025
|
последняя новость: 09:33
05 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израильские БПЛА действуют на юге Ливана: атаки и листовки

Ливан
Беспилотники
ЦАХАЛ
время публикации: 05 августа 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 08:42
Израильские БПЛА действуют на юге Ливана: атаки и листовки
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанские источники сообщают, что утром 5 августа БПЛА ЦАХАЛа сбросил шумовые гранаты около экскаватора в районе Аль-Ксайр, неподалеку от Мис ас-Джабаля, на юге Ливана. Израильские военные препятствуют восстановительным работам на бывших объектах "Хизбаллы".

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает: в районе Кфар-Шубы, на юге Ливана, израильский БПЛА сбросил гранату на квадрокоптер. Публикуется снимок сбитого квадрокоптера.

Кроме того, сообщается, что израильские военные разбрасывают с беспилотников листовки, призывающие жителей южного Ливана не оказывать никакого содействия "Хизбалле", разрушившей экономику этого региона вступлением в войну против Израиля в октябре 2023 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2025

669-й день войны: обстрел из Йемена, удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии