Израильские БПЛА действуют на юге Ливана: атаки и листовки

Ливанские источники сообщают, что утром 5 августа БПЛА ЦАХАЛа сбросил шумовые гранаты около экскаватора в районе Аль-Ксайр, неподалеку от Мис ас-Джабаля, на юге Ливана. Израильские военные препятствуют восстановительным работам на бывших объектах "Хизбаллы".

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает: в районе Кфар-Шубы, на юге Ливана, израильский БПЛА сбросил гранату на квадрокоптер. Публикуется снимок сбитого квадрокоптера.

Кроме того, сообщается, что израильские военные разбрасывают с беспилотников листовки, призывающие жителей южного Ливана не оказывать никакого содействия "Хизбалле", разрушившей экономику этого региона вступлением в войну против Израиля в октябре 2023 года.