Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 5 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 29-39, в Беэр-Шеве – 22-33, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 27-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду – без существенных изменений. В четверг-пятницу ожидается повышение температуры. В субботу будет очень жарко, особенно на юге и востоке страны.