В Тель-Авиве в результате падения с крыши культурного центра погиб мужчина
время публикации: 05 августа 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 15:16
Днем 5 августа в Тель-Авиве, на улице Дизенгоф, во время работа на крыше культурного центра с большой высоты один из работников, мужчина примерно 30 лет. Он полученных травм он скончался.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу "Ихилов", где врачи констатировали смерть этого человека.
Полиция начала расследование.