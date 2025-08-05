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Израиль

В Тель-Авиве в результате падения с крыши культурного центра погиб мужчина

Мада
Полиция
Тель-Авив
Погибшие
время публикации: 05 августа 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 15:16
В Тель-Авиве в результате падения с крыши культурного центра погиб мужчина
Фото NEWSru.co.il

Днем 5 августа в Тель-Авиве, на улице Дизенгоф, во время работа на крыше культурного центра с большой высоты один из работников, мужчина примерно 30 лет. Он полученных травм он скончался.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу "Ихилов", где врачи констатировали смерть этого человека.

Полиция начала расследование.

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