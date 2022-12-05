Закон о призыве и преодоление вето БАГАЦа. Застопорились переговоры между "Ликудом" и "Яадут а-Тора"

Партии "Ликуд" и "Яадут а-Тора" продолжают переговоры и публикуется противоречивая информация о прогрессе на этих переговорах.

Утром 5 декабря издание "Исраэль а-Йом" сообщило, что соглашение подписано. Затем журналист "Кешет" Амит Сегаль сообщил, что соглашение будет подписано в полдень, а журналист "Кикар а-шабат" Ишай Коэн сообщил, что прогресс на переговорах достигнут, однако до подписания соглашения еще далеко.

Прогресс достигнут в первую очередь в том, что касается распределения министерских портфелей. Согласно опубликованной информации, депутат Меир Поруш займет пост министра по делам Иерусалима и традиции. ранее взвешивалась возможность назвать это министерство "по делам Иерусалима и горы Мерон", так как Поруш требовал назначить его ответственным за празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон.

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Как сообщалось ранее, Ицхак Гольдкнопф станет министром строительства, Моше Гафни – главой финансовой комиссии, а Ури Маклев – заместителем министра транспорта и заместителем министра в министерстве по делам религий.

Однако кризис на переговорах связан с отказом "Ликуда" внести в текст коалиционных соглашений параграф о законе о призыве. В "Яадут а-Тора" требуют обозначить согласие "Ликуда" на текст законопроекта, который по сути освобождает учащихся йешив от службы в ЦАХАЛе. Одновременно ашкеназские ультраортодоксы требуют обязательства со стороны "Ликуда" провести в ближайшее время законопроект о преодолении вето БАГАЦа, который "обезопасит" их от отмены закона от призыве Верховным судом. В "Ликуде" отказываются.

На фоне разногласий между партиями, ведущими переговоры, нет продвижения и в вопросе созыва заседания для смены спикера парламента. В "Яадут а-Тора" передали "Ликуду" свои подписи, однако предупредили, что, если подписи будут поданы до завершения коалиционных переговоров, их отзовут.

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Ожидается, что переговоры с "Яадут а-Тора" продолжатся 5 декабря.

11 декабря истекает первый срок мандата, который есть у Биньямина Нетаниягу для формирования коалиции. Пока он не обращался к президенту государства Ицхаку Герцогу с просьбой о продлении мандата еще на две недели. Но такое право у него есть.