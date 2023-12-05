"Нельзя недооценивать опасность, которую представляют хуситы". Интервью с Инбаль Нисим-Луфтон

Йеменские хуситы раз за разом предпринимают попытки нанести удар по Израилю – путем ракетных обстрелов, запуска беспилотников и атак на израильские суда. Кто такие хуситы? Почему вмешиваются в войну в Газе? Каковы их отношения с Ираном? На эти вопросы мы попросили ответить Инбаль Нисим-Луфтон – специалиста по Йемену, исследователя "Форума регионального мышления".

Беседовал Габи Вольфсон.

Госпожа Нисим-Луфтон, давайте скажем собственно несколько слов о Йемене. Кто там правит сегодня, что там происходит в эти дни?

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С 2014 года Йемен находится в состоянии гражданской войны после захвата власти там хуситскими повстанцами. В начале 2015 года к этой войне присоединилась Саудовская Аравия, возглавившая международную коалицию, и с этого момента война перестала быть гражданской и получила региональный аспект. И мы видим два блока – с одной стороны хуситы, которые получали все более активную и заметную помощь от Ирана, а с другой стороны правительственные силы, то есть те, кто поддерживают власть, свергнутую хуситами. Эти силы действовали в союзе с еще несколькими группами, например с сепаратистами на юге страны и получали помощь от Саудовской Аравии, от ОАЭ и других стран коалиции.

Уже почти два года сохраняется относительное прекращение огня. Это не означает, что военных действий совсем нет, но их интенсивность заметно снизилась. Уже несколько месяцев идут переговоры в Эр-Риаде о постоянном урегулировании. Время от времени вспышки насилия происходят, однако заметно менее острые, чем раньше.

Но война не окончена.

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Война однозначно не окончена, и ООН уже объявил, что в 2023 году Йемен был самой большой зоной гуманитарной катастрофы в мире.

И хуситы продолжают быть властью в стране.

В большинстве населенных районов Йемена правят хуситы в том числе они контролируют полоску побережья Красного моря в направлении Баб эль-Мандебского пролива. В обратном направлении в сторону Адена, Омана и Ирана территорию контролируют силы коалиции, южных сепаратистов, одно время даже сторонники "Аль-Каиды" контролировали этот район.

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Кто такие хуситы?

Хуситы начали действовать в 80-х – 90-х годах прошлого века. Изначально это были несколько десятков членов клана Аль-Хути из северной провинции Саада. Постепенно они собирали вокруг себя сторонников. Изначально их деятельность фокусировалась в социальной сфере. Они задействовали молодежные центры, строили школы и тому подобное. Еще одной их целью было возрождение шиитского зейдизма. Это течение в шиитстве, которое кардинально отличается от того что мы видим в Иране, возможно это самое прагматичное течение в шиитстве. Кстати, с этой точки зрения, важно отметить, что союз между хуситами и Ираном в меньшей степени завязан на религиозной идентичности, так как речь идет об очень разных течениях. Хуситское движение возникло как движение религиозного возрождения с социально-экономическими элементами. Они многократно жаловались центральным властям на экономическую и политическую дискриминацию, на то, что их округ получает недостаточно средств, на то, что он не достаточно представлен в институтах власти. Протесты постепенно становились все более агрессивными, с 2004 года – насильственными. До 2010 года были шесть кругов эскалации между хуситами и местными властями, это получило название "войны Саада", по названию округа, где зародилось это движение. В 2011 году они присоединились к восстанию в рамках "арабской весны", однако очень быстро поняли, что там они не смогут добиться реализации своих целей. В 2014 году они приняли решение взять силой власть, так как поняли, что дипломатические шаги не дадут результата и при помощи президента, который сначала был против них, а затем перешел на их сторону, они постепенно берут под контроль системы власти и большую часть территории. Это разумеется приводит к гражданской войне, которая, как я говорила, по сути продолжается по сей день.

Давайте поговорим немного о связи хуситов с Ираном. Вы сказали, что это связь основана не на религиозной идентичности. Тогда на чем?

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Отношения Ирана с хуситами развивались эволюционно. До 2009-го, а может быть и до 2010 года Иран не особо интересовался хуситами. Во всяком случае, все исследования указывают на то, что "войны Саада" хуситы вели самостоятельно, без поддержки Ирана. Только с началом "арабской весны" Иран начинает интересоваться хуситами и рассматривать их в качестве своих возможных союзников. Иранцы начинают их учить, готовить, снабжать оружием. Сначала это были поставки целых партий оружия и боеприпасов, затем, когда доставка морем стала осложнена, началась доставка разобранного оружия и обучение хуситов мастерству изготовления оружия самостоятельно. Так постепенно связи укрепляются, особенно в конце 2017 года, когда хуситам перестает быть нужен президент Али Салех, и они убили его. После этого связь с Ираном стала официальной и публичной. Иран, конечно, опровергает утверждения о поставках оружия хуситам, но, например, в 2013 году американцы захватили судно с оружием, предназначавшееся хуситам, и хорошо известно, что Иран продолжает поставки оружия через Оман в Йемен.

Когда хуситы начали "интересоваться" Израилем и конфликтом с палестинцами?

Их интерес к Израилю связан с процессами радикализации, который проходит это движение. Еще в 2003 году, когда США вошли в Ирак, впервые был поднят лозунг "Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победу исламу". И с 2003 года их движение сопровождает очень острый антизападный, антиамериканский, антиизраильский и даже антиеврейский сантимент. Поэтому если вы спрашиваете, зачем они суют свой нос в войну в Газе, то ответ делится на три части. Прежде всего – союз с Ираном и общность интересов. Кроме того, есть реальная солидарность с палестинцами и возможность эту солидарность продемонстрировать путем таких действий. Но есть еще несколько аспектов. Прежде всего, они таким образом повышают свой собственный статус в Йемене. Есть немало критики по поводу того, как они управляют государством. Но на фоне активной поддержки палестинцев даже самые ненавидящие их силы не могут предъявлять им претензии. Кроме того, это своеобразный вызов, брошенный Саудовской Аравии, ОАЭ, Египту – то есть большим и сильным странам, которые "не оказывают достаточной помощи палестинцам, а мы маленькое движение из южной части Аравийского полуострова в состоянии это делать". И я полагаю, что немаловажным аспектом является демонстрация силы Саудовской Аравии и другим странам. Мол, мы сейчас за столом переговоров, но знайте, что, если переговоры завершатся провалом или сорвутся по какой-то причине, у нас есть достаточно возможностей возобновить военные действия.

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Насколько хорошо они вооружены? Насколько опасны?

Прежде всего, мы видели несколько попыток атаковать израильскую территорию с воздуха. Эти попытки Израиль достаточно успешно пресекал, и, вероятнее всего, именно поэтому, они приняли решение сфокусироваться на действиях на море. Они контролируют очень широкую полосу побережья Красного моря и могут повлиять на торговое судоходство, могут влиять на движение торговых судов через проливы, в частности через Баб эль-Мандебский пролив – важнейшую в том числе и для Израиля, торговую артерию. На этом направлении они фокусируют свои усилия, пытаясь таким образом максимально досадить Израилю, нарушить нормальное функционирование торгового судоходства. Не знаю, насколько это угроза существованию государства, но это, безусловно, может создать помехи и сложности. В том, что касается судоходства, это может стать не только проблемой Израиля, как думают многие. Если они случайно или специально нанесут удар по судну одной из западных стран или по эскадренному миноносцу США – это уже станет международной проблемой. И еще одну вещь надо сказать про хуситов. В отличие от многих наших политиков, они выполняют все, что обещали. Если они обещали атаковать и действовать определенным образом, так и будет. Это неоднократно проверено за девять лет войны с Саудовской Аравией. Если они что-то пообещали сделать, они сделают. С этой точки зрения к ним надо относиться серьезно.

Публикация об использовании ими баллистических ракет вам кажется достоверной?

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Да. Они использовали и крылатые, и баллистические ракеты. Сегодня я видела публикацию о том, что они использовали ракеты "земля-земля". Вообще я бы не советовала относиться к ним с пренебрежением или недооценивать их военный потенциал. Если принимать в расчет точку, в которой они начинали войну в 2014 году, их прогресс, продвижение впечатляют, как на это не посмотри. Именно поэтому разговоры о "племенах", "дикарях в галабиях" и тому подобные разговоры мне кажутся не только нерелевантными, но и опасными. Хуситов нельзя недооценивать.

Какова их численность? Сколько их?

Разные оценки говорят о 200-250 тысячах человек. При этом они получают поддержку от различных групп и очень часто используют детей для боевых действий. Кстати, мы говорили о вооружении. Ими широко используются мины. Публиковалась информация, согласно которой они установили с начала войны в 2014 году более миллиона мин на территории Йемена, в том числе в морском пространстве.

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Это уже не израильская проблема, а международная.

Да, и, честно говоря, меня удивляет, что до недавнего времени не было этого понимания, и многим казалось, что это только израильская проблема. Когда было захвачено британское судно, последовало обращение Японии и нескольких других стран с требованием освободить заложников. После того, как было совершено нападение на американское военное судно, США, возможно, будут действовать активнее. Насколько я знаю, сейчас на повестке дня вновь предложение, которое обсуждалось на последних этапах каденции президента Трампа объявить хуситов террористической организацией.

Это решение до сих пор не принято?

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Нет. Трамп инициировал такой шаг, но не смог довести его до конца. К тому же было немало возражений против него. Были те, кто говорили, что такой статус заметно ограничит возможности переговоров, так как почти невозможно прийти к соглашению, когда ты имеешь дело с организацией, объявленной террористической.

Как повлияло на хуситов или как они повлияли на процесс сближения Ирана и Саудовской Аравии?

Хочу вам сказать, что если бы еще несколько лет назад вы сказали кому-то, кто понимает в регионе, что Саудовская Аравия примет в своей столице представителей хуситов, вас сочли бы сумасшедшим. Но годы войны и ощущение того, что они увязают там, как американцы во Вьетнаме, повлияли на готовность Мухаммада бин Салмана начать переговоры. В конце концов, у него достаточно дел, которые он хочет делать, не отвлекаясь на эту вечную занозу – войну с хуситами. Кстати совсем недавно – еще до нападения на военный корабль – американцы предлагали хуситам немалые деньги за невмешательство в войну в Газе, в частности деньги на зарплаты государственным служащим. Правда, этот мирный тон быстро иссяк.

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Красное море, о котором мы говорим, хорошо известно, как зона действия пиратов Сомали и прочих. Мы знаем что-либо об их сотрудничестве с хуситами?

Я не знаю о каком-либо сотрудничестве, но не могу этого исключать. Пиратство процветает в этом районе очень давно. Хуситы и другие йеменские группы давно промышляют захватом судов с гражданами европейских стран на борту. Они захватывали людей, чтобы вынудить правительства этих стран вести переговоры с центральной властью в Йемене по поводу требований, которые выдвигают хуситы. В этом же районе, кстати, действуют суда Объединенных Арабских Эмиратов, которые защищают морские пути и от сомалийских, и от йеменских пиратов. Очень может быть, что в эти дни укрепляется сотрудничество между Израилем и Эмиратами в том, что касается обеспечения безопасности мореходства в Красном море.

Вернемся к нашей войне. На данный момент вмешательство хуситов ограниченное. Может ли с вашей точки зрения ситуация измениться? О вооружении, которым они располагают, мы уже говорили.

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Такая возможность, безусловно, существует, и в этом контексте важно помнить, что хуситы не являются слепыми исполнителями воли Ирана.

Это важный момент. Не являются?

Нет. Это не отношения с proxy. Хуситы – это местная йеменская сила, органичная часть страны. Они возникли в Йемене, они сформировались в Йемене, они ведут борьбу за интересы, которые органично связаны с Йеменом. Хуситы пользуются поддержкой части населения Йемена. Это не какая-то внешняя сила, заброшенная в Йемен. Они неоднократно предпринимали шаги, которые напрямую не соответствовали интересам Ирана, поэтому очень может быть, что сделают это вновь. Поэтому я считаю, что, если они придут к выводу о том, что то или иное действие отвечает их интересам в Йемене, они его совершат, даже если оно будет невыгодно Ирану. И поэтому даже при том, что сейчас использование ими стратегического оружия выглядит мало реальным, я бы не стала игнорировать их потенциал, их стремление нанести удар по Израилю и ту опасность, которую они могут представлять в будущем.