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Израиль

Ливанские источники: ночью ЦАХАЛ нанес удар по цели на юге Ливана

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 05 декабря 2024 г., 06:03 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 06:07
Ливанские источники: ночью ЦАХАЛ нанес удар по цели на юге Ливана
AP Photo/Leo Correa

Ливанские источники в ночь на 5 декабря сообщали, что ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Зауатар аш-Шаркия (южный Ливан, примерно в 7 км от границы с Израилем).

Кроме того, источники в Ливане передавали, что ночью израильские военные взорвали несколько строений в деревне Ярун, на юге Ливана.

Власти Ливана продолжают обвинять Израиль в нарушениях соглашения о прекращении огня. Израиль, в свою очередь, обвиняет в нарушениях "Хизбаллу".

Израиль
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