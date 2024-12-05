Ливанские источники: ночью ЦАХАЛ нанес удар по цели на юге Ливана

Ливанские источники в ночь на 5 декабря сообщали, что ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Зауатар аш-Шаркия (южный Ливан, примерно в 7 км от границы с Израилем).

Кроме того, источники в Ливане передавали, что ночью израильские военные взорвали несколько строений в деревне Ярун, на юге Ливана.

Власти Ливана продолжают обвинять Израиль в нарушениях соглашения о прекращении огня. Израиль, в свою очередь, обвиняет в нарушениях "Хизбаллу".