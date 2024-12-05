Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 5 декабря, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром слабый дождь на побережье Средиземного моря. Устойчивый восточный ветер.

В Иерусалиме – 10-16 градусов, в Тель-Авиве – 15-21, в Хайфе – 14-20, в Эйлате – 13-24, в Беэр-Шеве – 10-20, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 15-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-21, в Ариэле – 11-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-20, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В пятницу ожидается повышение температуры, малооблачно. В субботу-воскресенье – температура без существенных изменений, переменная облачность.