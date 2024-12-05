Пляжи в выходные дни: прохладно, появились медузы

В ближайшие выходные температура немного повысится и, хотя в утренние и вечерние часы будет прохладно, многие отправятся на пляжи.

В четверг-субботу, 5-7 декабря, на побережье Средиземного моря температура – 13-25 градусов. Температура воды – 22 градуса. Волны – до 1 м. Все пляжи открыты, но купание формально запрещено, так как нет спасателей.

Появились медузы, в том числе опасные, около восточного побережья Средиземного моря. Пока их немного. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате – 13-26 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 24 градуса.

На берегу Кинерета температура – 17-24 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 22 градуса.

31 октября официально завершился купальный сезон. Это означает, что на пляжах до следующего купального сезона не будет спасателей.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.