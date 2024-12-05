Повторная просьба о помощи в розыске: пропал 56-летний Ури Асулин из Кирьят-Яма

Полиция Израиля повторно обращается к общественности с просьбой о помощи в поиске 56-летнего Ури Асулина из Кирьят-Яма. В последний раз его видели дома 26 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 174 см, полный, короткие полуседые волосы, карие глаза, смуглая кожа. Был одет в футболку черного цвета, черные трикотажные брюки и черные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8464444.