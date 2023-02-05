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    В Израиле

    Зимний шторм, ожидаемый на этой неделе в Израиле, носит имя Барбара

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    Зимний шторм, ожидаемый на этой неделе в Израиле, носит имя Барбара
    Flash90. Фото: А. Паруш

    Ожидается, что зимний шторм, уже принесший в Грецию и на Кипр похолодание и обильные снегопады, достигнет в понедельник, 6 февраля, Израиля. Этому шторму метеорологи региона дали имя Барбара.

    Свои силы Барбара получила благодаря фронту высокого давления над Западной Европой, и низкого – в Восточной и Юго-Восточной Европе.

    По прогнозам метеорологической службы, Барбара принесет в Израиль дожди, сопровождаемые грозами, снегопад – на Хермоне, и, возможно, на возвышенностях в центре страны.

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    В понедельник, 6 февраля, начиная с полудня, ожидается штормовая погода на севере и в центре страны. Вместе с дождями понизится температура воздуха, ожидаются сильные порывы ветра. Возможны наводнения в прибрежных населенных пунктах, а также в районе Мертвого моря и Иудейской пустыне.

    Вторник, 7 февраля, будет холодным. Утром по всей территории страны – от севера до Беэр-Шевы, пройдут кратковременные дожди, после обеда – осадки достигнут Негева. Вторник может стать самым холодным днем во время "правления Барбары", снег возможен не только на Хермоне и Голанах, но и на возвышенностях в Самарии и Иерусалиме.

    Метеорологи отмечают, что в данный момент сложно предсказать, как Барбара поведет себя в среду, 8 февраля. Скорее всего, будет наблюдаться дальнейшее понижение температуры.

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