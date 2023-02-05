adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
7 - 12°
Тель-Авив:
12 - 17°
Эйлат:
10 - 22°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.398 ₪ 3.713 ₪
Иерусалим:
7 - 12°
Тель-Авив:
12 - 17°
Эйлат:
10 - 22°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Полиция готовится к разрушению 4-этажного жилого дома в Восточном Иерусалиме

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Полиция готовится к разрушению 4-этажного жилого дома в Восточном Иерусалиме
    Jamal Awad/Flash90

    Полиция готовится к разрушению 4-этажного жилого дома в Вади Кадум в Иерусалиме, в котором проживают около сотни человек.

    Телеканал "Кан-11" передал, что здание построено без соответствующих разрешений. В течение нескольких лет Израиль под давлением международных сил откладывал операцию по разрушению этой незаконной постройки.

    По данным телеканала, операция начнется в ближайший вторник или среду, в ней будут участвовать более 500 сотрудников полиции, и она продлится более суток.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Разрушение столь крупной жилой постройки в Восточном Иерусалиме способно "воспламенить ситуацию" в регионе.

    adv_13 article_fenix_desk
    adv_14 article_fenix_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:17 Полиция готовится к разрушению 4-этажного жилого дома в Восточном Иерусалиме
    20:57 WSJ: Москва и Тегеран обсуждают строительство завода по производству иранских БПЛА в Елабуге
    19:50 Дзюдо. Этап "Гран-при" в Париже. Петр Пальчик завоевал бронзовую медаль
    19:21 В Тель-Авиве проходит акция протеста женских организаций
    18:21 Кубок Дэвиса. Израильтяне победили сборную Латвии, проигрывая 0:2
    17:41 "Цева адом" в Сдероте и на границе с Газой. Ложная тревога
    17:04 40-летний житель Тель-Авива найден мертвым в своей квартире
    16:20 Украдены десятки загранпаспортов израильтян с визами в США
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5