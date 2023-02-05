Полиция готовится к разрушению 4-этажного жилого дома в Восточном Иерусалиме

Полиция готовится к разрушению 4-этажного жилого дома в Вади Кадум в Иерусалиме, в котором проживают около сотни человек.

Телеканал "Кан-11" передал, что здание построено без соответствующих разрешений. В течение нескольких лет Израиль под давлением международных сил откладывал операцию по разрушению этой незаконной постройки.

По данным телеканала, операция начнется в ближайший вторник или среду, в ней будут участвовать более 500 сотрудников полиции, и она продлится более суток.

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Разрушение столь крупной жилой постройки в Восточном Иерусалиме способно "воспламенить ситуацию" в регионе.