Муниципальные выборы 2024 года в Израиле. Опрос NEWSru.co.il

27 февраля в Израиле пройдут муниципальные выборы. Гражданам будет предложено выбрать одного из кандидатов в мэры и один из списков в местные советы.

Выборы должны были состояться 31 октября. Однако они были отложены из-за войны против террора, начавшейся после трагических событий 7 октября.

День муниципальных выборов является общегосударственным выходным: работодатели обязаны предоставить работникам возможность проголосовать, в случае выхода на работу этот день должен оплачиваться как праздничный.

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За несколько недель до выборов редакция NEWSru.co.il проводит голосование среди читателей, чтобы узнать, намерены ли они голосовать на муниципальных выборах, кого они поддерживают и что наиболее важно для них при принятии решения о поддержке тех или иных кандидатов.

Внимание: опрос предназначен только для израильтян, имеющих право голоса.

Муниципальные выборы 2024 года в Израиле. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 22 вопроса)

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