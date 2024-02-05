Муниципальные выборы 2024 года в Израиле. Опрос NEWSru.co.il
27 февраля в Израиле пройдут муниципальные выборы. Гражданам будет предложено выбрать одного из кандидатов в мэры и один из списков в местные советы.
Выборы должны были состояться 31 октября. Однако они были отложены из-за войны против террора, начавшейся после трагических событий 7 октября.
День муниципальных выборов является общегосударственным выходным: работодатели обязаны предоставить работникам возможность проголосовать, в случае выхода на работу этот день должен оплачиваться как праздничный.
За несколько недель до выборов редакция NEWSru.co.il проводит голосование среди читателей, чтобы узнать, намерены ли они голосовать на муниципальных выборах, кого они поддерживают и что наиболее важно для них при принятии решения о поддержке тех или иных кандидатов.
Внимание: опрос предназначен только для израильтян, имеющих право голоса.
Муниципальные выборы 2024 года в Израиле. Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 22 вопроса)
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