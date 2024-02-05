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    В Израиле

    Муниципальные выборы 2024 года в Израиле. Опрос NEWSru.co.il

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    Муниципальные выборы 2024 года в Израиле. Опрос NEWSru.co.il
    Hillel Maeir/Flash90

    27 февраля в Израиле пройдут муниципальные выборы. Гражданам будет предложено выбрать одного из кандидатов в мэры и один из списков в местные советы.

    Выборы должны были состояться 31 октября. Однако они были отложены из-за войны против террора, начавшейся после трагических событий 7 октября.

    День муниципальных выборов является общегосударственным выходным: работодатели обязаны предоставить работникам возможность проголосовать, в случае выхода на работу этот день должен оплачиваться как праздничный.

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    За несколько недель до выборов редакция NEWSru.co.il проводит голосование среди читателей, чтобы узнать, намерены ли они голосовать на муниципальных выборах, кого они поддерживают и что наиболее важно для них при принятии решения о поддержке тех или иных кандидатов.

    Внимание: опрос предназначен только для израильтян, имеющих право голоса.

    Муниципальные выборы 2024 года в Израиле. Принять участие в опросе
    (вам предстоит ответить на 22 вопроса)

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Января 2024
    За месяц до муниципальных выборов кандидаты-резервисты не могут вести предвыборную кампанию
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Января 2024
    МВД впервые опубликовало, какие партии стоят за списками на муниципальных выборах
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Января 2024
    Кнессет проголосовал за перенос выборов в местные органы власти на 27 февраля
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