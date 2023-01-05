ВВС Израиля и США отработали "глубокие атаки", были задействованы F-35 и F-15

В четверг, 5 января, завершились совместные американо-израильские учения военно-воздушных сил, в рамках которых в соответствии с концепцией ACE (Agile Combat Employment, гибкое боевое применение) отрабатывались "глубокие атаки", передает пресс-служба ЦАХАЛа. Учения контролировались командованием ВВС Израиля и центральным командованием ВВС США (AFCENT).

В ходе учений шесть американских истребителей F-15 действовали совместно с израильскими истребителями F-35i ("Адир") из 140-й эскадрильи ("Золотой орел") и самолетом-разведчиком "Нахшон Шавит" (модификация Gulfstream G550) из 122-й эскадрильи.

Самолеты, участвовавшие в учениях, базировалось на базе ВВС "Набатим".

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В настоящее время на вооружении ЦАХАЛа стоят 36 самолетов F-35i, включая единственную в мире за пределами США модель, предназначенную для летных испытаний. В общей сложности Израилем в США было заказано 50 таких самолетов с опцией на покупку еще 25 самолетов. В составе ВВС ЦАХАЛа три эскадрильи F-35i – две боевые (140-я – "Золотой орел" и 116-я – "Львы Юга") и одна учебная (117-я – "Первая реактивная"). Первая эскадрилья F-35i ("Адир"), 140-я эскадрилья "Нешер а-Захав" ("Золотой орел"), получила первые два самолета в декабре 2016 года, а в декабре 2017 была признана готовой к оперативной деятельности. С марта 2018 года эскадрилья принимает участие в нанесении ударов по иранским объектам в Сирии, первой в мире применив самолеты F-35 в боевых условиях. О создании второй эскадрильи боевых самолетов пятого поколения F-35i было объявлено 15 января 2020 года. Новая эскадрилья получила номер 116 и название "Арайот а-Даром" ("Львы Юга"). Первые два самолета новой эскадрильи прибыли в Израиль в ноябре 2019 года. Остальные поступят до 2024 года.