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    В Израиле

    Перестрелка между военными и боевиками в Шхеме, убит 16-летний местный житель

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    Перестрелка между военными и боевиками в Шхеме, убит 16-летний местный житель
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на четверг, 5 января, в Шхеме, на территории лагеря беженцев Балата произошла перестрелка между израильскими военнослужащими и боевиками местной террористической группировки "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово").

    Сведений о пострадавших среди солдат ЦАХАЛа не поступало.

    Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что в ходе перестрелки был убит 16-летний Амр Абу Зайтун, участвовавший в столкновениях с военными. По данным агентства Maan, пуля попала подростку в голову.

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    Движение ФАТХ объявило убитого своим "шахидом".

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