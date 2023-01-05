Перестрелка между военными и боевиками в Шхеме, убит 16-летний местный житель

В ночь на четверг, 5 января, в Шхеме, на территории лагеря беженцев Балата произошла перестрелка между израильскими военнослужащими и боевиками местной террористической группировки "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово").

Сведений о пострадавших среди солдат ЦАХАЛа не поступало.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что в ходе перестрелки был убит 16-летний Амр Абу Зайтун, участвовавший в столкновениях с военными. По данным агентства Maan, пуля попала подростку в голову.

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Движение ФАТХ объявило убитого своим "шахидом".