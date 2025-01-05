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Израиль

ЦАХАЛ: снято подозрение о возможном проникновении на армейскую базу в центре Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 января 2025 г., 17:04 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 17:12
ЦАХАЛ: снято подозрение о возможном проникновении на армейскую базу в центре Израиля
Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что снято подозрение о возможном проникновении злоумышленников на армейскую базу в центре Израиля.

Ранее в СМИ появились сообщение о возможном проникновении палестинских арабов на военную базу. ЦАХАЛ заявляет, что была проведена проверка, которая эти сведения не подтвердила.

Судя по имеющимся данным, подозреваемые были замечены около базы ЦАХАЛа, но на ее территорию проникнуть не успели.

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