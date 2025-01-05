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Израиль

Источники: на юге Ливана израильские военные взорвали несколько зданий

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 05 января 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 13:56
Источники: на юге Ливана израильские военные взорвали несколько зданий
AP Photo/Leo Correa

Ливанские источники сообщают, что израильские военные взорвали несколько зданий в Тир Харфе, на юге Ливана.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

Продолжается "зачистка" южного Ливана от оружия "Хизбаллы". Время от времени военные взрывают найденные вооружения.

Ранее ливанские источники заявляли, что израильские военные обстреляли "граждан" в Тайбэ, на юге Ливана. О пострадавших не сообщалось.

Израиль
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