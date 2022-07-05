Первый зарубежный визит Лапида в качестве премьер-министра: переговоры в Париже

Премьер-министр Яир Лапид отправился с официальным визитом во Францию. В ходе своей первой зарубежной поездки в качестве главы правительства Лапид проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Перед вылетом глава правительства заявил: "Франция является важным партнером Израиля в разных областях. Однако основная часть этой поездки связана с тем, что Франция является одной из стран, принимающих участие в переговорах с Ираном. Очень важно, чтобы наши возражения против этого опасного соглашения, а также против ситуации, позволяющей Ирану организовывать и наращивать свой ядерный потенциал, прозвучали. Крайне важно, чтобы мировое сообщество знало, что в этом вопросе израильское общество едино и выступает единым фронтом".

Лапид добавил: "Мы поговорим и о том, что происходит в последнее время у берегов Ливана. Там были совершены несколько атак на израильские газовые месторождения. Израиль не потерпит подобного посягательства на свой суверенитет. Правительство Ливана обязано положить конец этим авантюрам "Хизбаллы", или это придется сделать нам".

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Отметим, что Лапид публично не говорил о том, что планирует в Париже обсуждать тему войны, которую РФ ведет против Украины. Но, по всей видимости, с Макроном он будет обсуждать и эту тему.

1 июля 2022 года лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид стал главой правительства Израиля. Он будет занимать эту должность, по меньшей мере, до формирования новой коалиции по итогам выборов в Кнессет 25-го созыва, которые состоятся 1 ноября.

В настоящее время в Израиле начинается подготовка к скорому визиту в страну президента США Джо Байдена.

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