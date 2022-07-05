"Вам здесь не рады". О проблемах, которые могут возникнуть у израильтян при пересечении границы России

Редакция NEWSru.co.il получает сообщения о проблемах, которые в последнее время возникают у израильских граждан при пересечении границы Российской Федерации.

Приведем описание одного из таких случаев (без указания имени).

Гражданин Израиля А., у которого нет российского гражданства, 28 июня 2022 года поехал в Россию на похороны родственника. Он летел "Узбекскими авиалиниями", возвращался в Израиль через аэропорт "Домодедово". Российские пограничники обратили внимание на то, что в израильском паспорте пассажира есть печать киевского аэропорта "Борисполь", где израильтянин побывал за несколько недель до начала войны в Украине. Пограничники попросили передать им мобильный телефон, по которому установили, что владелец читает украинские СМИ, общается с украинцами и участвовал в митинге в поддержку Украины, который проходил в Хайфе (в частности, они обнаружили в телефоне фото плаката с митинга, на котором Путин был изображен в виде Гитлера). Обладателю телефона был задан вопрос о том, участвовал ли он сам в этом митинге. На что последовал честный ответ "да", кроме того А. подчеркнул, что является гражданином демократического государства. После этого ему стали задавать вопросы: есть ли у него родственники или друзья в вооруженных силах Украины, переводил ли он деньги в украинскую армию, агитировал ли в соцсетях в поддержку Украины и др. Затем пограничник ушел с телефоном пассажира, после чего израильтянина попросили пройти в другую комнату, где находится сотрудник в штатском (видимо, сотрудник ФСБ), который стал задавать дополнительные вопросы, в частности был задан вопрос: "Планируете ли вы еще приезжать в Россию?" Вопрос был сопровожден пояснением, что приезжать в будущем в РФ израильтянину не следует, так как ему "здесь не рады". Были записаны адрес израильтянина в Израиле, адрес, где он останавливался в Москве. Далее были заданы вопросы о его отношении к "спецоперации". По окончании беседы израильтянину вернули телефон и паспорт. Хотя формально о запрете на въезд в РФ этому гражданину объявлено не было, представитель властей дал ему понять, что возвращаться в Россию ему не следует, а "всю информацию" он сможет получить в посольстве РФ в Израиле.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Комментарий редакции NEWSru.co.il

Многие израильтяне (являющиеся и не являющиеся гражданами РФ) проводят летние отпуска в России, где у них остались друзья и родственники, у многих есть дачи. Поток может возрасти с 15 июля, когда власти РФ отменят ограничения на пересечение границы, которые были введены из-за угрозы COVID-19.

Однако следует помнить о том, что Россия ведет войну против Украины, и в этих условиях российские власти предпринимают усилия по недопущению в страну "нежелательных элементов".

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

Если вы собрались отправиться в РФ, вам следует помнить о том, что ваша общественная активность (в социальных сетях и на мероприятиях, в рамках деятельности волонтерских организаций и в СМИ) может быть истолкована представителями российских властей как недружественные действия – и в этом случае у вас могут возникнуть проблемы при пересечении границы.