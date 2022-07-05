"Еврейское агентство" подтвердило: претензии России касаются административных нарушений

"Еврейское агентство" официально подтвердило, что претензии России к агентству касаются административных нарушений. "Проверка, по итогам которой было составлено письмо, полученное московским офисом, продолжалась более года. В нем были перечислены обнаруженные проблемы, в основном касающиеся административных нарушений, а также содержалось предупреждение, что их игнорирование может иметь юридические последствия. В письме также говорится, что "Сохнут", если он не согласен с перечисленными недочетами, сообщить об этом в письменном виде", - говорится в сообщении.

adv_11 incontent_1

"Еврейское агентство намерено внимательно изучить полученное письмо и перечисленные в нем проблемы, а также возможные последствия, и принять соответствующие меры в рамках рабочих контактов с представителями местных властей", - говорится в официальном сообщении "Сохнута".

В "Сохнуте" подчеркивают, что агентство продолжает работать в России в полном объеме.

adv_12 m_ar_1

Во вторник, 5 июля, издание The Jerusalem Post сообщило, что российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации. В публикации Цвики Кляйна утверждается, что соответствующее письмо было направлено в "Сохнут" правительством РФ в начале этой недели (судя по заявлению министерства алии, письмо было получено в конце прошлой недели).

adv_13 incontent_2

The Jerusalem Post пишет, что в "Сохнуте" подтвердили факт получения такого письма, но отказались комментировать ответную реакцию, поскольку сейчас ответ согласовывается в руководством "Сохнута" с министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра Израиля.

В публикации The Jerusalem Post приводится следующий комментарий "Сохнута": "В рамках работы делегации Еврейского агентства в России от нас время от времени требуется вносить определенные коррективы, как того требуют власти... Контакты с властями происходят постоянно, с целью продолжения нашей деятельности в соответствии с правилами, установленными компетентными органами. Даже сегодня такой диалог имеет место".

adv_14 m_ar_2

Позднее в интервью ведущей радиостанции "Кан РЭКА" Яне Брискман Кляйн сказал, что он сам этого письма не видел, а о его содержании ему известно из своих источников.

adv_15 incontent_3

Представитель "Сохнута" Игаль Пальмор заявил редакции NEWSru.co.il: "Еврейское агентство всегда работает в России по правилам и в соответствии с требованиями властей, и в настоящий момент мы ведем с ними диалог, чтобы продолжать работать в обычном режиме".

Позже представительство "Сохнута" в Москве опубликовало следующий комментарий: "Представительство Еврейского Агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским Агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало".

adv_16 m_ar_3

Министерство иностранных дел Израиля заявляет в этой связи: "Реакция на сообщение о "Сохнуте", поступившее из Москвы: министерство иностранных дел изучает подробности этого дела, находится в контакте со штаб-квартирой Еврейского агентства в Иерусалиме и будет действовать по мере необходимости, чтобы помочь Еврейскому агентству в этом вопросе".

adv_17 incontent_4

Министерство иностранных дел РФ заявило Израилю о появлении в The Jerusalem Post провокационной статьи, где говорилось о требовании Москвы закрыть Еврейское агентство ("Сохнут"). "Статья – провокация, о чем было заявлено израильской стороне", – заявил представитель МИД РФ российскому изданию "Газета.ру".