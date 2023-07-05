Объявлено, что в Ираке, в качестве заложницы "Хизбаллы", удерживают гражданку Израиля и России Елизавету Цуркову

Вечером в среду, 5 июля, канцелярия главы правительства опубликовала имя гражданки Израиля и России, которая несколько месяцев назад пропала без вести в Ираке. Это Елизавета Цуркова.

В официальном сообщении сказано, что ее удерживает в качестве заложницы милиция иракской "Хизбаллы". Есть информация о том, что Елизавета Цуркова жива. Правительство Израиля возлагает на власти Ирака ответственность за ее судьбу и безопасность.

"Она ученая, прибывшая в Ирак по российскому паспорту и по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований для Принстонского университета в США", – сказано о Цурковой в сообщении пресс-службы канцелярии главы правительства Израиля.

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Отметим, что Елизавета Цуркова была сотрудницей "Форума регионального анализа" израильского исследовательского института "Молад", вашингтонского института Center for Global Policy, специализировалась на исследовании конфликта в Сирии. Она сотрудничала со многими СМИ, в том числе контактировала с нашей редакцией. В марте 2023 года ее захватила милиция иракской "Хизбаллы" на севере Ирака, куда она приехала собирать материал для написании доктората.

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В марте 2021 года Елизавета в своем "твиттере" написала, что она против сделок по обмену пленными, даже если ее следующий визит в Сирию или Ирак пойдет не так, как запланировано.

לרשויות בישראל לא הייתה דרך לדעת מה היחס של המשטר הסורי לבחורה והאם היא תואשם בריגול ותכלא על-מנת להבטיח עסקה לשחרור מספר גדול של אסירים.

אני באופן כללי נגד עסקאות שבויים (גם אם אני אסתבך בביקור הבא בסוריה/עיראק), אבל מאחר שזו המדיניות של מדינת ישראל, פעולה מהירה הייתה נכונה. — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) February 21, 2021

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В 2016 году с именем Елизаветы Цурковой был связан скандал, который привел к отставке спикера сирийской повстанческой группировки "Армия ислама" Ислама Аллуша. Тогда Цуркова стала первой израильтянкой, которой удалось взять интервью у Аллуша. Публикация интервью, в котором представитель сирийских исламистов не стал выступать против мирного соглашения между Сирией и Израилем, вызвала заметный резонанс в арабских СМИ и привела к его отставке. Елизавета объясняла редакции NEWSru.co.il, что все ее собеседники, находящиеся в Сирии, оставались анонимны из опасений, что их слова или просто общение с израильтянкой могут плохо повлиять на их судьбу. Однако в данном случае, по словам Цурковой, спикер "Армии ислама" заявил, что выступает как официальный представитель группировки и дал разрешение на использование его имени. В ходе интервью обсуждался характер группировки, отношение исламистов-суннитов к алавиту Башару Асаду и шиитской "Хизбалле", а также мнение "Армии ислама" о политическом решении сирийского конфликта. В конце интервью Цуркова спросила Аллуша о том, какова позиция "Армии ислама" по поводу перспективы мирного соглашения между Сирией и Израилем. "Этот и другие вопросы, касающиеся внешней политики Сирии, будут решаться государственными органами, созданными после победы революции и свободных выборов, в ходе которых сирийский народ назначит своих представителей. Мы не будем теми, кто лишит сирийцев возможности принимать решения, как больше 40 лет делала династия Асадов", – ответил на этот вопрос Ислам Аллуш. Вскоре после публикации интервью оно было переведено на арабский и опубликовано на израильском арабском сайте Al-Masdar. По словам Цурковой, они не попросили у нее оригинал интервью и опубликовали перевод с перевода, который, в свою очередь, начали перепечатывать сирийские правительственные СМИ, внося в текст свои поправки и утверждая, что "Армия ислама" готова заключить мир с Израилем. Когда в арабских СМИ начался шум, Елизавета поспешила опубликовать в социальных сетях оригинальный текст Аллуша, а также дала несколько разъяснительных интервью оппозиционным сирийским СМИ, однако вечером Аллуш объявил о своем уходе с поста спикера "Армии ислама". Тогда же Елизавета Цуркова говорила, что контакты израильтян с сирийцами необходимы, поскольку такое близкое соседство и трагедия, происходящая сейчас в Сирии, не могут не влиять на ситуацию как в Израиле, так и в регионе в целом.