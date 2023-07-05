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    В Израиле

    В ответ на обстрел Сдерота ЦАХАЛ атаковал подземные заводы ХАМАСа в Газе. Видео

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    В ответ на обстрел Сдерота ЦАХАЛ атаковал подземные заводы ХАМАСа в Газе. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ответ на ракетный обстрел Сдерота Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газы подземные объекты террористической организации ХАМАС – завод по производству оружия и завод по производству ракетного топлива.

    Израиль возлагает на ХАМАС, контролирующий сектор Газы, ответственность за любые враждебные действия с территории сектора, отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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    В среду, 5 июля, в 01:34 сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле прозвучал в Сдероте и населенных пунктах на границе с сектором Газы.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск пяти ракет из сектора Газы в сторону израильской территории. Все пять ракет были перехвачены "Железным куполом".

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    Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

    (в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

    2023-й год.

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    Июль. 5 ракет, 5 перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    Июнь. Ракетных обстрелов из Газы не было.

    Май. 1190 ракет, 444 перехвачены системой ПРО. 2 погибших, 7 раненых.

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    Апрель. 50 ракет, 4 перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    Март. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

    Февраль. 15 ракет, 7 ракет перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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    Январь. 7 ракет, 3 перехвачены системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

    2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

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    2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

    2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

    2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

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    2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

    2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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    2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

    2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

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    2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

    2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

    2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

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    2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

    2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

    2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

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    2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

    2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

    2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

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    2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

    2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2023
    Сдерот подвергся ракетному обстрелу из Газы
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