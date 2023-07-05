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    В Израиле

    В ходе операции в Дженине погиб военнослужащий ЦАХАЛа

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    В ходе операции в Дженине погиб военнослужащий ЦАХАЛа
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    В ночь на 6 июля была разрешена к публикации информация о гибели военнослужащего сверхсрочной службы в Дженине.

    "Боец ЦАХАЛа сверхсрочной службы погиб в результате пулевого ранения этим вечером (вторник) в ходе операции против инфраструктуры террора в лагере беженцев Дженин", – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Армии обороны Израиля.

    Семья военнослужащего уведомлена.

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