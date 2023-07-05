В ходе операции в Дженине погиб военнослужащий ЦАХАЛа

В ночь на 6 июля была разрешена к публикации информация о гибели военнослужащего сверхсрочной службы в Дженине.

"Боец ЦАХАЛа сверхсрочной службы погиб в результате пулевого ранения этим вечером (вторник) в ходе операции против инфраструктуры террора в лагере беженцев Дженин", – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Армии обороны Израиля.

Семья военнослужащего уведомлена.