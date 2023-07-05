Тысячи противников реформы вышли на улицы после объявления об отставке Амихая Эшеда

Тысячи противников реформы вышли на улицы после того, как начальник полиции Тель-Авивского округа Амихай Эшед объявил о своей отставке, которая, по его словам, была "политически мотивированной".

Сотни человек собрались на улице Каплан в Тель-Авиве. Полиция сообщила о перекрытии улиц Каплан и Леонардо да Винчи до улицы Менахем Бегин в двух направлениях. Также перекрыт перекресток перед "Азриэли".

Акция протеста проходит на Площади Сиона ("Кикар Цион") в Иерусалиме и на улице Аза, недалеко от дома Биньямина Нетаниягу.

adv_11 m_ar_1

В Раанане возле дома депутата Кнессета задержан один из участников протеста. Полиция передала, что 60-летний мужчина выход на проезжую часть, нарушал договоренности, достигнутые между организаторами и полицией, и отказывался подчиняться требованиям полицейских.

Митинг переходит в Беэр-Шеве возле "Мерказ а-Морим", на 443-м шоссе на въезде в Модиин.

Вечером 5 июля генерал-майор Амихай Эшед, начальник полиции Тель-Авивского округа, на брифинге объявил об уходе из полиции. Он заявил, что не согласен с новым назначением и относится к нему как к политически мотивированному увольнению с поста начальника полиции округа. По его мнению, причиной его смещения с должности стал отказ применять чрезмерную силу при разгоне массовых демонстраций в Тель-Авиве, что помогло предотвратить братоубийственную войну. "Мы могли бы расчистить Аялон от митингующих в считанные минуты, но за это пришлось бы заплатить ужасную цену пробитыми черепами и переломанными костями. Я мог бы легко оправдать эти ожидания и после каждой демонстрации в Тель-Авиве заполнять до отказа реанимацию в "Ихилове", - сказал он.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_2

После этого организаторы протеста обратились к противникам реформы с призывом выйти на улицы, чтобы выразить свое несогласие с отставкой главы полицейского округа Тель-Авива Авихая Эшеда и против новых шагов по продвижению юридической реформы. Организаторы также заявляют: то, что Бен-Гвир требовал от полиции жестких действий в отношении манифестантов, доказывает необходимость закрепить в Основном законе право каждого гражданина и жителя страны на участие в демонстрации.

Хроника протеста 5 июля

22:10. Полиция сообщила о задержании одного демонстранта на северной полосе шоссе Аялон.

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_3

22:00. На южной полосе шоссе Аялон водитель легкового автомобиля направил машину на демонстрантов, сбив несколько человек. Водитель попытался скрыться. Несколько демонстрантов бросились следом за машиной, догнав ее и разбив в ней стекла. Полицейские задержали водителя.

21:50. В Хайфе полиция оттеснила митингующих с дороги на перекрестке "Мерказ Хорев".

21:45. Полиция сообщила, что начинает очищать шоссе Аялон от демонстрантов с использованием конной полиции и брандспойтов.

adv_16 incontent_3

adv_17 m_ar_4

21:00. Протестующие развели костер на проезжай части шоссе Аялон в районе развязки Шалом.

Полиция сообщает о готовности к разгону митингующих.

На 65-м шоссе в районе перекрестка Каркур демонстранты вышли на проезжую часть, блокировав движение транспорта. К перекрестку подъехал автомобиль с брандспойтом.

adv_18 incontent_4

adv_19 m_ar_5

Несколько десятков людей перекрыли движение на перекрестке Нахалаль на севере Израиля.