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    В Израиле

    Тысячи противников реформы вышли на улицы после объявления об отставке Амихая Эшеда

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    Тысячи противников реформы вышли на улицы после объявления Амихая Эшеда об отставке
    Shir Torem/Flash90     Тысячи противников реформы вышли на улицы после объявления об отставке Амихая Эшеда
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Тысячи противников реформы вышли на улицы после того, как начальник полиции Тель-Авивского округа Амихай Эшед объявил о своей отставке, которая, по его словам, была "политически мотивированной".

    Сотни человек собрались на улице Каплан в Тель-Авиве. Полиция сообщила о перекрытии улиц Каплан и Леонардо да Винчи до улицы Менахем Бегин в двух направлениях. Также перекрыт перекресток перед "Азриэли".

    Акция протеста проходит на Площади Сиона ("Кикар Цион") в Иерусалиме и на улице Аза, недалеко от дома Биньямина Нетаниягу.

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    В Раанане возле дома депутата Кнессета задержан один из участников протеста. Полиция передала, что 60-летний мужчина выход на проезжую часть, нарушал договоренности, достигнутые между организаторами и полицией, и отказывался подчиняться требованиям полицейских.

    Митинг переходит в Беэр-Шеве возле "Мерказ а-Морим", на 443-м шоссе на въезде в Модиин.

    Вечером 5 июля генерал-майор Амихай Эшед, начальник полиции Тель-Авивского округа, на брифинге объявил об уходе из полиции. Он заявил, что не согласен с новым назначением и относится к нему как к политически мотивированному увольнению с поста начальника полиции округа. По его мнению, причиной его смещения с должности стал отказ применять чрезмерную силу при разгоне массовых демонстраций в Тель-Авиве, что помогло предотвратить братоубийственную войну. "Мы могли бы расчистить Аялон от митингующих в считанные минуты, но за это пришлось бы заплатить ужасную цену пробитыми черепами и переломанными костями. Я мог бы легко оправдать эти ожидания и после каждой демонстрации в Тель-Авиве заполнять до отказа реанимацию в "Ихилове", - сказал он.

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    После этого организаторы протеста обратились к противникам реформы с призывом выйти на улицы, чтобы выразить свое несогласие с отставкой главы полицейского округа Тель-Авива Авихая Эшеда и против новых шагов по продвижению юридической реформы. Организаторы также заявляют: то, что Бен-Гвир требовал от полиции жестких действий в отношении манифестантов, доказывает необходимость закрепить в Основном законе право каждого гражданина и жителя страны на участие в демонстрации.

    Хроника протеста 5 июля

    22:10. Полиция сообщила о задержании одного демонстранта на северной полосе шоссе Аялон.

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    22:00. На южной полосе шоссе Аялон водитель легкового автомобиля направил машину на демонстрантов, сбив несколько человек. Водитель попытался скрыться. Несколько демонстрантов бросились следом за машиной, догнав ее и разбив в ней стекла. Полицейские задержали водителя.

    21:50. В Хайфе полиция оттеснила митингующих с дороги на перекрестке "Мерказ Хорев".

    21:45. Полиция сообщила, что начинает очищать шоссе Аялон от демонстрантов с использованием конной полиции и брандспойтов.

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    21:00. Протестующие развели костер на проезжай части шоссе Аялон в районе развязки Шалом.

    Полиция сообщает о готовности к разгону митингующих.

    На 65-м шоссе в районе перекрестка Каркур демонстранты вышли на проезжую часть, блокировав движение транспорта. К перекрестку подъехал автомобиль с брандспойтом.

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    Несколько десятков людей перекрыли движение на перекрестке Нахалаль на севере Израиля.

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