ЦАХАЛ атаковал на юге Ливана установку ПВО "Хизбаллы", здание и ракетчиков. Видео

ЦАХАЛ сообщает о нанесении новых ударов по целям в южном Ливане. В районе Риханы была атакована установка ПВО "Хизбаллы". В Маркабе был нанесен удар по зданию, в котором скрывался террорист.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что, по состоянию на 18:00, в течение сегодняшнего дня были зафиксированы пуски восьми ракет из Ливана, пять из которых упали в районе Зарита, еще три – в районе горы Дов. Тревога не была задействована. Никто не пострадал. ЦАХАЛ атаковал точки запуска ракет.