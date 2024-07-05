x
05 июля 2024
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июля 2024
|
05 июля 2024
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал на юге Ливана установку ПВО "Хизбаллы", здание и ракетчиков. Видео

время публикации: 05 июля 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 18:47
ЦАХАЛ атаковал на юге Ливана установку ПВО "Хизбаллы", здание и ракетчиков. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о нанесении новых ударов по целям в южном Ливане. В районе Риханы была атакована установка ПВО "Хизбаллы". В Маркабе был нанесен удар по зданию, в котором скрывался террорист.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что, по состоянию на 18:00, в течение сегодняшнего дня были зафиксированы пуски восьми ракет из Ливана, пять из которых упали в районе Зарита, еще три – в районе горы Дов. Тревога не была задействована. Никто не пострадал. ЦАХАЛ атаковал точки запуска ракет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2024

273-й день войны в Израиле. Хронология событий