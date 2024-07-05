ЦАХАЛ подтвердил ранения двух военнослужащих в Кирьят-Шмоне и сообщил о новых ударах по "Хизбалле"

Вечером 5 июля пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате недавнего ракетного обстрела Кирьят-Шмоны были легко ранены двое военнослужащих. Раненые доставлены в больницу.

В сообщении говорится, что ВВС ЦАХАЛ продолжают атаковать цели на юге Ливана: за последние часы были нанесены удары по объектам "Хизбаллы" в Маруине и Хуле – атакованы стартовая позиция и наблюдательный пункт.

ЦАХАЛ сообщает, что за последние часы несколько ракет, выпущенных из Ливана, были успешно перехвачены. По точкам запуска ракет были нанесены удары.