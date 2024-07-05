Спецоперация в Дженине: был нанесен авиаудар по зданию, в котором укрылись террористы

ЦАХАЛ сообщает о проведении спецоперации в Дженине: окружено здание, в котором находятся вооруженные террористы, идет перестрелка.

Был нанесен авиаудар по этому зданию.

Палестинские источники сообщают о четырех убитых и одном раненом в тяжелом состоянии, которого доставили в больницу в Дженине.

Информация уточняется.