Спецоперация в Дженине: был нанесен авиаудар по зданию, в котором укрылись террористы
время публикации: 05 июля 2024 г., 08:52 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 09:00
ЦАХАЛ сообщает о проведении спецоперации в Дженине: окружено здание, в котором находятся вооруженные террористы, идет перестрелка.
Был нанесен авиаудар по этому зданию.
Палестинские источники сообщают о четырех убитых и одном раненом в тяжелом состоянии, которого доставили в больницу в Дженине.
Информация уточняется.
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