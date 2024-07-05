Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 5 июля, температура немного понизится, но в горных и внутренних районах будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 24-31 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-44, в Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 21-36, на побережье Мертвого моря – 31-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 25-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-36, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу – понижение температуры. В воскресенье-понедельник – небольшое повышение температуры.