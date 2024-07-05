Проблемы Нетаниягу накануне визита в США. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

За три недели до окончания летней сессии Кнессета, центр внимания политической системы вновь сместился к вопросам безопасности и внешней политики. Критика по поводу освобождения директора больницы "Шифа", возобновившиеся контакты по сделке с ХАМАСом, предстоящий визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон, отодвинули на второй план остальные вопросы. Даже тема призыва ультраортодоксов, судя по всему, перестала быть сиюминутной угрозой стабильности коалиции. В то же время единственное, что характеризует эту коалицию – ее шаткость. Данный фактор остался неизменным.

На этой неделе практически завершила свое существование партия "Авода", партия, о которой говорят, что она создала государство. В эпоху радикализации идеологий, МЕРЕЦ и бывший ее депутат Яир Голан, поглотили "Аводу", которая еще пыталась заглядываться на избирателей центристов. Процесс переформатирования политической карты продолжается.

От освобождения директора "Шифы" до сделки с ХАМАСом и визита Нетаниягу в США

Освобождение директора больницы "Шифа" принесло бесспорный политический ущерб Биньямину Нетаниягу. Кто бы ни принял решение о таком шаге, политическую ответственность несет за него премьер-министр, и он почти моментально это почувствовал. От Смотрича до Либермана звучала критика и требование расследования. Нетаниягу, как это часто бывает, отвел от себя удар, пояснив, что он решения не принимал и вообще не знал о нем.

Ущерб, причиняемый тем или иным скандалом, всегда делится на две части – сиюминутный и долгосрочный. В сиюминутной перспективе буря вокруг освобождения директора "Шифы" не имеет последствий для премьер-министра. Никто из тех, от кого зависит его политическое будущее, из коалиции не выйдет, бунт в "Ликуде" неуправляемого характера не примет, а вопрос о личной ответственности премьер-министра потонет в потоке межведомственных обвинений и сведения политических счетов. Нетаниягу, например, вполне устраивает ситуация, при которой в эпицентре критики оказывается министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Отношения главы правительства и главы "Оцма Иегудит" накалены давно, и любой провал или то, что выглядит как провал Бен-Гвира, вряд ли удручает премьер-министра.

Но есть и второй уровень – долгосрочный. И на этом уровне, не всегда отражающемся в опросах – Нетаниягу нанесен серьезный удар. Неслучайно глава НДИ Авигдор Либерман уже обратился к государственному контролеру с требованием расследовать обстоятельства принятия решения об освобождении директора больницы, которого обвиняли в связях с террористами. Любое расследование длится долго, и все то время, что оно длится – остается и на повестке дня, и в сознании граждан. Или Нетаниягу лжет, когда говорит, что ничего не знал, либо он не контролирует вопросы, которые сложно назвать второстепенными. Этот довод будут широко использовать критики Нетаниягу, и у него не всегда будут убедительные ответы. Но все это будет потом, в будущем. Сейчас, с точки зрения премьер-министра, самое главное – удержать на плаву шатающуюся лодку коалиции. И с этой точки зрения, возможный прорыв на переговорах по сделке с ХАМАСом поставит премьера перед очень непростой задачей.

Если судить по опубликованному к настоящему моменту в СМИ, ХАМАС отказался от требования получить уже на первом – так называемом гуманитарном – этапе сделки, гарантии полного окончания войны и вывода ЦАХАЛа из Газы. Насколько точны эти сведения, никто не знает, но если исходить из того, что картина именно такова, возможность сделки выглядит более перспективной. Проблема (или спасение) премьер-министра заключается в том, что после выхода Бени Ганца и Гади Айзенкота из коалиции, у Нетаниягу не осталось опоры, позволяющей безопасно с политической точки зрения продвигать сделку с террористами. Если глава правительства не сможет убедить Смотрича и Бен-Гвира в необходимости реализации первого этапа сделки, этот первый этап может стать последним этапом жизни нынешней коалиции. Способен ли Нетаниягу убедить правых в том, что верно сказанное им в интервью 14-му каналу о частичных сделках с ХАМАСом и о неготовности закончить войну до тех пор, пока ХАМАС не будет окончательно повержен? Пока неясно. Депутаты от "Ционут Датит" говорят о необходимости сохранения нынешнего правительства. В "Оцма Иегудит" говорят о том, что достижение целей войны важнее сохранения коалиции. Из самих по себе заявлений политиков трудно делать какие-либо выводы, касающиеся их намерений. Нетаниягу, которому вскоре предстоит визит в США и, судя по всему, непростая беседа с президентом Байденом, продолжает маневрировать между силами, оказывающими на него давление.

Оппозиция и коалиция против Палестинского государства

Одно из главных средств политической борьбы – попытки загнать противника в тупик, когда любой шаг оказывается проигрышным или ухудшает положение. На этой неделе несколько депутатов, среди них Авигдор Либерман, Юлий Эдельштейн и Зеэв Элькин, известный своей любовью к шахматам, организовали новую комбинацию, поставившую Биньямина Нетаниягу в крайне неудобное положение. Они собрали подписи не менее чем 61 депутата под проектом резолюции Кнессета, согласно которой израильский парламент отвергает идею Палестинского государства при любых условиях. Всего этого текста не хватит для того, чтобы описать перипетии отношений премьер-министра Биньямина Нетаниягу с идеей Палестинского государства. В мае 2002 года Нетаниягу, опираясь на поддержку ликудников, провел решение, отвергающее идею создания такого государства, и сделал это только и исключительно, чтобы вставить палки в колеса телеге, которой управлял тогда. В 2009-м он произнес бар-иланскую речь, согласившись на принцип создания Палестинского государства. И так далее, и так далее. В феврале 2024 года Нетаниягу инициировал принятие Кнессетом резолюции, отвергающей одностороннее признание Палестинского государства. 99 депутатов проголосовали за это само собой разумеющееся решение. Сегодня Нетаниягу сам оказался в роли Шарона в 2002 году, с той только разницей, что резолюция на сей раз будет, судя по всему, утверждена Кнессетом. Не ЦК правящей партии, а парламентом. И с этим решением в кармане Нетаниягу отправится в США, где ему придется объяснять президенту Байдену, что речь идет о формальном и ничего не означающем решении. Впрочем, есть те, кто считают, что Нетаниягу совсем не против такой резолюции Кнессета. "Мы живем в демократическом государстве. Большинство парламента – в том числе депутаты от оппозиции – возражают против создания Палестинского государства. Парламент избран народом, я не могу идти против воли народа", – скажет Нетаниягу.

Но еще до визита к Байдену, и с точки зрения внутренней политики, это важнее, Нетаниягу предстоит решить как голосовать по этой резолюции. Голосуя за, он демонстрирует США свою позицию, отличающуюся от позиции Белого дома. Голосуя против, он вступает в конфликт и со своими избирателями, и с депутатами от своей партии. Цугцванг.

Ультраортодоксы и призыв: Нетаниягу получил отсрочку

На этой неделе стало ясно, что в вопросе призыва ультраортодоксов коалиция получила тайм-аут, необходимый для продвижения двух параллельных процессов: продолжения переговоров по закону о призыве и переговоров между армией и лидерами ультраортодоксов о процессе призыва после вердикта БАГАЦа. Ультраортодоксальные СМИ публикуют цитаты высокопоставленных представителей "Яадут а-Тора", согласно которым, они не поддержат инициативы по смене премьер-министра. "Мы бы не хотели, чтобы кто-то диктовал нам, кто будет возглавлять наши партии, и не считаем нужным вмешиваться в процессы в "Ликуде"", – заявляют ультраортодоксы. Тем не менее, там продолжают подчеркивать, что вопрос финансирования учебных заведений остается кардинальным. О призыве – процессе, форме, цифрах – будут дискутировать еще очень долго. А финансирование ультрарелигиозных учебных заведений прекратится очень скоро. Тогда вопрос о продолжении пребывания ультраортодоксальных партий в коалиции возникнет вновь. Однако будет это уже в период парламентских каникул и подготовки к осенним праздникам. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы ультраортодоксальные партии пошли на развал коалиции в этот период.

"Демократы" на левом фланге: кончина партии "Авода"

На этой неделе в Израиле была создана новая политическая партия, получившая название "А-Демократим". Ее создание стало результатом слияния "Аводы" и МЕРЕЦ и прекращения самостоятельного существования этих партий. В окружении Яира Голана, бывшего депутата от МЕРЕЦ, главы уже бывшей партии "Авода", подчеркивают, что речь идет не о техническом блоке, а о формировании совершенно новой партии. Приоритет в ней будет отдан представителям "Аводы". До 12 места каждый четвертый будет представителем МЕРЕЦ, и избираться кандидаты в список будут в рамках праймериз.

Объединение "Аводы" и МЕРЕЦ напрашивалось давно. Израильские лейбористы поступательно давно и поступательно движутся влево, а партия "Авода" под руководством Мерав Михаэли была почти неотличима от МЕРЕЦ. Только политическая негибкость и странный расчет могут объяснить тот факт, что на выборах 2022 года эти партии баллотировались порознь, что и привело к провалу МЕРЕЦ и уверенной победе правого блока.

Яир Голан говорил о необходимости объединения "Аводы" и МЕРЕЦ еще в те дни, когда находился в партии Заавы Гальон. После провала на последних выборах Голан начал действовать, и когда Михаэли объявила об уходе, он выдвинул свою кандидатуру на пост главы "Аводы", и, добившись на праймериз показателя, которому мог бы позавидовать и Башар Асад (96% голосов), возглавил старейшую израильскую партию. Возглавил, чтобы ее похоронить и создать новую.

С точки зрения идеологии новая партия "демократов" не будет сильно отличаться от того, что представляла собой МЕРЕЦ. А с точки зрения политики пока неясно, как эта партия будет сотрудничать с остальными движениями левого фланга, формирующимися в настоящий момент на улице Каплан и на Площади похищенных. Первые опросы дают партии "А-Демократим" 11-12 мандатов. В настоящий момент бывший глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц и один из лидеров протеста на улице Каплан Моше Редман заявили о намерении создать свои партии. Вечная беда левого лагеря состоит в переизбытке партий.

И если нужны какие-то подтверждения тому, что партии готовятся к выборам, достаточно посмотреть на мероприятия, которые проводит партия "Еш Атид". В конце июля в Хайфе состоится мероприятие для репатриантов на тему "финансы и здравоохранение " в Израиле. Главным участником мероприятия будет глава оппозиции Яир Лапид. Кстати, "Еш Атид", как и в прошлом, остается одной из немногих партий, ведущих прямую борьбу за голоса русскоязычных репатриантов с партией "Наш дом Израиль". Остальные ждут выборов, а чаще всего не вспоминают и тогда.