Туннель на въезде в Иерусалим перекроют на неделю
время публикации: 05 июля 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 07:40
Мэрия Иерусалима и министерство транспорта сообщили о перекрытии неделю южного туннеля под бульваром ШАЗАР на въезде в Иерусалим с шоссе 1.
Движение по туннелю будет блокировано на исходе субботы, 6 июля, и снова откроется в следующую субботу, 13 июля.
Перекрытие туннеля необходимо для установки и тестирования современной системы контроля движения.
В период блокирования туннеля в его районе будет осуществляться ручная регулировка движения.