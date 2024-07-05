Туннель на въезде в Иерусалим перекроют на неделю

Мэрия Иерусалима и министерство транспорта сообщили о перекрытии неделю южного туннеля под бульваром ШАЗАР на въезде в Иерусалим с шоссе 1.

Движение по туннелю будет блокировано на исходе субботы, 6 июля, и снова откроется в следующую субботу, 13 июля.

Перекрытие туннеля необходимо для установки и тестирования современной системы контроля движения.

В период блокирования туннеля в его районе будет осуществляться ручная регулировка движения.