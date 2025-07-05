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Израиль

На 443-й трассе автомобиль насмерть сбил мужчину, которому оказывали помощь парамедики

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 05 июля 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 07:48
На 443-й трассе автомобиль насмерть сбил мужчину, которому оказывали помощь парамедики
Пресс-служба МАДА

Утром в субботу, 5 июля, на 443-й трассе около съезда на Бейт-Хорон бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" остановилась, чтобы оказать помощь мужчине примерно 40 лет, машина которого съехала на обочину, а сам он получил легкие травмы.

В это время другой автомобиль сбил пострадавшего мужчину. Парамедики были вынуждены констатировать его смерть.

В автомобиле, который сбил мужчину, находились два человека. Они получили легкие травмы. Их доставили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП.

Израиль
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